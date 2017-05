Dembele über Auba: "Wir verstehen uns blind"

Freitag, 26.05.2017

"Wir verstehen uns fast blind. Manchmal, wie neulich in München, brauche ich gar nicht zu gucken, wo er steht", gibt Dembele im kicker bezüglich seiner Beziehung mit Aubameyang an. Sein Mitspieler "rieche" Chancen regelrecht: "Ich fühle das einfach, dass er auf den zweiten Pfosten spekuliert und dort steht."

In 48 Einsätzen hatte Dembele in der laufenden Saison genug Zeit, um sich einzuspielen. Im letzten Spiel der Saison, dem Finale im DFB-Pokal, soll nun unbedingt ein weiterer Sieg her: "Ich bin bisher sehr glücklich über den Saisonverlauf. Jetzt auch den DFB-Pokal zu gewinnen, wäre eine große Sache."

Dembele mit Selbstkritik

Mitentscheidend wird dafür abermals die Leistung von Dembele selbst sein. Er übt mit 20 Jahren Selbstkritik: "Ich muss die Zahl der dummen Ballverluste verringern [...] . Und ich muss lernen, den Ball unter gegnerischem Druck besser zu behaupten und die richtige Entscheidung zu treffen."

Geholfen dabei hat auch Trainer Thomas Tuchel: "Er hat häufig mit mir gesprochen. Er hat mir geraten, die Konzentration hochzuhalten und weiter an mir zu arbeiten." Dazu zählt unter anderem auch das Temperament: "Es ist schon besser geworden. Ich rege mich ein bisschen weniger auf als am Anfang."

Nach Foulspielen war Dembele oft nicht zu bremsen. Er führt an: "Für mich tut es nichts zur Sache, ob der Gegner hart spielt, foult oder mich festhält." Wenngleich mancher Bundesligist doch "ein bisschen" unfair spiele: "Aber das gehört dazu."

"Ich merke die Müdigkeit"

Nach dem Pokalfinale geht es nach einer harten Saison noch immer nicht in den Urlaub. "Ich habe wirklich schon eine ganze Reihe von Spielen in den Beinen und merke die Müdigkeit", merkt der Offensivspieler an, freut sich aber doch auf das Länderspiel mit Frankreich in Heimat Rennes.

Letztlich wird es im Sommer auch Zeit geben, den Anschlag auf den BVB-Bus zu verarbeiten. "Die Siege gegen Frankfurt, Gladbach, Bayern München und zuletzt gegen Bremen haben uns eine Menge Selbstvertrauen gegeben und geholfen, das Trauma zu überwinden", führt Dembele aber schon an.

