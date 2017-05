Adler: "Der HSV kostet Kraft"

Freitag, 26.05.2017

"Ich habe diese Entscheidung ohne Netz und doppelten Boden getroffen. Ich gehe jetzt in die Sommerpause ohne zu wissen, was kommt - das ist eine völlig neue Lebenserfahrung für mich", führt Adler im kicker an. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, er entschied sich gegen eine Verlängerung.

Mit 32 Jahren wird der Keeper wohl nochmals einen Job finden: "Das Ausland spielt auf jeden Fall eine Rolle in meinen Überlegungen - generell ist es auch mein Ziel, zu spielen." Ein Karriereende ist keine Option: "Zwei, drei Jahre will ich noch auf gutem Niveau in Europa Fußball spielen."

"Vier Jahre das Messer an der Kehle"

Mit Rückblick auf den HSV ist Adler zwiegespalten. "Der HSV kostet Kraft. Wenn ich etwas anderes sagen würde, wäre das gelogen", führt er einerseits an. Auf der anderen Seite heißt es aber doch: "Ich habe eine große Verantwortung empfunden und habe es als unendlich schön empfunden, hier gespielt zu haben."

Doch Adler stellt klar, wie anstrengend die letzten Jahre waren: "Ich möchte die Zeit in Hamburg nicht missen, sie war unfassbar intensiv, wir hatten beinahe vier Jahre immer das Messer an der Kehle, mussten uns immer wieder beweisen."

Adler wünscht HSV Kontinuität

Nun kann er bald nur noch aus der Ferne die Daumen drücken. "Ich hoffe, dass das, was in meiner Zeit immer angestrebt wurde, gelingt und Kontinuität im gesamten Verein Einzug hält, und dass Vertrauen aufgebaut wird", erklärt Adler.

Er sieht früher oder später wieder eine schwache Zeit auf den Verein zukommen: "Entscheidend ist, dass der Verein in solchen Momenten weiter eng zusammensteht. Denn die hohe Fluktuation auf der Führungsebene war natürlich nicht förderlich."

