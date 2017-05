"Tuchel hat generell gute Arbeit gemacht"

Montag, 29.05.2017

"Wir haben in allen Wettbewerben oben mitgespielt und den Pokal haben wir gewonnen. Besser hätten wir die Saison jetzt nicht beschließen können", so der Spanier im Interview mit dem kicker. "Über Thomas Tuchel kann ich nur gute Worte verlieren. Er hat mir das Vertrauen gegeben, das ich brauchte. Dank ihm konnte ich auf hohem Niveau spielen, ich denke, er hat generell eine gute Arbeit gemacht."

Für ihn persönlich geht es nach der Rückkehr zurück auf den Platz auch wieder bergauf. "Als der Anschlag passiert ist, habe ich gedacht, dass ich niemals wieder werde spielen können. Ich war ganz am Boden, fühle mich aber heute stärker denn je", so Bartra weiter. "Ich schätze die ganz normalen Dinge jetzt noch mehr als zuvor. Man fängt an, positiver zu leben, denn man merkt: Du weißt nie, wieviel Zeit du noch hast! Zum Glück hat Gott uns an jenem Tag nicht zu sich gerufen."

Der spanische Abwehrspezialist wurde beim Anschlag auf den Mannschaftsbus der Dortmunder Anfang April von allen Beteiligten am schlimmsten erwischt und musste sogar notoperiert werden.

