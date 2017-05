BVB-Pokalsieg: Hertha und Freiburg auf EL-Kurs

Samstag, 27.05.2017

In der abgelaufenen Bundesligasaison hatte das Team von Christian Streich den siebten Platz belegt.

Die Berliner können sich dagegen die Qualifikation sparen. Der Tabellensechste rückt durch die Schützenhilfe der Dortmunder direkt in die Gruppenphase der Europa League. In der vergangenen Saison war das Team von Trainer Pal Dardai an Bröndby IF in der Qualifikation gescheitert.

Hertha BSC im Überblick