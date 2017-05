Sportlich über alle Zweifel erhaben, aber…

Am Dienstag wurde die Trennung bekannt gegeben. Die Unstimmigkeiten zwischen BVB-Chef Hans-Joachim Watzke und dem Trainer waren offenbar nicht mehr zu kitten. Doch wer könnte Nachfolger von Tuchel werden? SPOX gibt einen Überblick

Sein Vertrag bei OGC Nizza läuft allerdings noch bis 2019. Hinzu kommt, dass sich Favre in Frankreich offenbar wohlfühlt. Die Verhandlungen könnten zäh werden. Dennoch die mit Abstand realistischste Lösung

JULIAN NAGELSMANN: Legte in der Bundesliga einen kometenhaften Aufstieg hin. Führte Hoffenheim in die Champions League und gilt als eines der begehrtesten Trainertalente in Deutschland

