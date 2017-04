Bremens Bauer spielt weiter mit Bänderriss

Freitag, 21.04.2017

"Man kann mit einem kaputten Band spielen, das sieht man ja. Das Band ist immer noch durch, es wächst nicht so schnell zusammen. Das dauert vier bis sechs Wochen", führt Bauer an. Er riss sich gegen Freiburg ein Band im Sprunggelenk, wurde aber eine Woche später gegen den Hamburger SV eingewechselt.

Bremen, derzeit im Kampf gegen den Abstieg und zugleich im Kampf um Europa, kann auch gegen den FC Ingolstadt auf Bauer zurückgreifen: "Man kann mit Tape und vielen Stabi-Übungen die Muskulatur um das Sprunggelenk stärken. Natürlich ist es nicht so stabil wie ein gesundes Band. Aber es ist stabil genug, dass es für das Spiel reicht."

Die Schmerzen seien nach Rückgang der Schwellung erträglich, so Bauer: "Wir haben jeden Tag mit dem Physios daran gearbeitet. Es ging schnell, weil wir so diszipliniert waren." Der 22-Jährige kam in 23 Spielen von Werder zum Einsatz.

Robert Bauer im Steckbrief