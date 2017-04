Dardai setzt gegen VfL auf 17-jähriges "Baby"

Freitag, 21.04.2017

"Julius ist noch ein Baby im Profi-Fußball", gab Dardai zur Nominierung Kades für den Profikader bekannt. Der Hertha-Coach will den 17-Jährigen aber ohne Zweifel bringen: "Ich will ihn nicht verheizen, deshalb steht er noch nicht in der Startelf. Er kann aber als Joker in der letzten halben Stunde Vollgas geben, seine Gier und Torgefährlichkeit zeigen."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Kade steht sonst im Kader der U19 der Hertha. In der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost gelangen ihm in der laufenden Saison neun Tore in 16 Einsätze, in der Regionalliga ein Tor in zwei Spielen. Er kam bereits am 27. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach kurz zum Einsatz. Bei der U23 wurde er für den Profi-Einsatz extra früh ausgewechselt.

Julius Kade im Steckbrief