Schalke droht Ausfall von Goretzka

Freitag, 21.04.2017

"Er ist mit dem Torwart zusammengeprallt und hat sich dabei den Kiefer ausgerenkt", berichtete Trainer Markus Weinzierl.

"In der Halbzeit hat er sich etliche Male übergeben, wollte aber weiterspielen", erklärte der Schalker Coach weiter. Goretzka erzielte in der 53. Minute sogar die 1:0-Führung der Königsblauen, ehe er in der Schlussphase der regulären Spielzeit vom Feld geführt werden musste. "Wir müssen schauen, wie schlimm es ist", sagte Weinzierl. Am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) trifft Schalke in der Bundesliga auf RB Leipzig.

Leon Goretzka im Steckbrief