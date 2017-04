Gladbach: "Platz sechs und Pokal-Finale"

Freitag, 21.04.2017

Ein Innenbandriss hält Kramer derzeit auf, für das Spiel gegen Borussia Dortmund (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER) wird er nicht fit. Anders sieht es dagegen laut Bild im Falle des Halbfinales im Pokal gegen Eintracht Frankfurt aus, in dem Kramer unbedingt spielen will.

"Ist die Schiene erst einmal ab, kann es ganz schnell gehen", gab Kramer an. Eben jene Schiene wurde am Donnerstagabend entfernt, am Freitag soll ein entsprechender Test erfolgen. Besteht Kramer diesen, kann er beim Erreichen des Ziels mithelfen: "Wir wollen Platz 6 und ins Pokal-Finale."

Der 26-jährige Mittelfeldspieler absolvierte in der laufenden Saison bereits 35 Einsätze, verletzte sich aber im Spiel gegen den FC Schalke 04 in der Europa League. Der Innenbandriss im Knie kostete ihn bereits vor Dortmund fünf Partien in der Liga.

Christoph Kramer im Steckbrief