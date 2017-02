WOB: Wollscheid rückt in Regionalliga-Kader

Dienstag, 14.02.2017

"Ich freue mich auf das Team und werde alles geben, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", wurde der 27-Jährige in einer Mitteilung der Niedersachsen zitiert. Das U23-Team der Norddeutschen nimmt in der aktuellen Tabelle den fünften Platz ein, ein Aufstieg in die 3. Liga ist nur noch rein rechnerisch möglich.

Philipp Wollscheid im Steckbrief