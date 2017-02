Bitte, bitte eine weitere magische Europanacht

Dienstag, 14.02.2017

Santiago Bernabeu, 80.000 Zuschauer, Mittwochabend, Flutlicht. Es ist wieder einmal eine magische Europapokal-Nacht in Schwarz-Gelb. Tanzende Dortmunder. Ein feiernder Auswärtsblock. Lachende Gesichter.

Durch einen Kraftakt in den letzten 30 Minuten hat Borussia Dortmund dem großen Real Madrid nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Remis abgerungen. Und die Vorrunde damit als Gruppensieger beendet. Vor dem Titelverteidiger. Ungeschlagen. Der BVB gehört Anfang Dezember zu den heißesten Teams in Europa.

Kontrastprogramm Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, 17.400 Zuschauer, Samstagnachmittag. Es ist wieder einmal eines dieser verflixten Bundesliga-Auswärtsspiele für Schwarz-Gelb. Enttäuschte Dortmunder. Hängende Köpfe. Ratlosigkeit, niemand weiß so richtig, was das gerade eigentlich war. Grimmige Gesichter.

Unterschiedliche Gefühlswelten: der BVB nach dem 2:2 gegen Real und nach dem 1:2 in Darmstadt © getty

Nach einem der schwächsten Auftritte seit dem Amtsantritt von Thomas Tuchel hat der BVB "verdient" (Tuchel) mit 1:2 beim SV Darmstadt 98 verloren. Beim Tabellenschlusslicht, das zuvor elf Spiele in Folge nicht gewann. Und dabei ist Dortmund Mitte Februar mit der knappen Niederlage noch gut bedient.

Gnadenlos durchgefallen

"Wir sind hier gnadenlos durchgefallen", sagte ein enttäuschter Tuchel nach dem Spiel. Durchgefallen sei sein Team durch den Mentalitätstest. Genau ein solcher sei die Partie in Darmstadt gewesen nach den überzeugenden Auftritten im Topspiel gegen RB Leipzig und im Pokalachtelfinale gegen Hertha BSC.

"Wir sind einfach nicht in der Lage, an unser Leistungsoptimum zu gehen, wenn man es von uns erwartet." In der Vorsaison hatte der BVB unter Tuchel auf beeindruckende Weise gelernt, als Favorit dominant und erfolgreich zu spielen. Im Übergangsjahr zwei mit der noch einmal verjüngten Truppe gehört diese Qualität bislang nicht zum Portfolio. Topleistungen gab es nur in den großen Spielen, in denen nicht unbedingt jeder zwangsläufig mit einem Sieg rechnet. Statt Tempofußball, gut herausgespielten Chancen und Spielwitz gab es gegen die kleinen Gegner zuletzt Magerkost, vor allem auswärts.

Power-Ranking zur K.o.-Phase: So stark sind die Achtelfinalisten im Vergleich! © getty 1/17 Barcelona gegen Paris ist wohl das heißeste Spiel im Achtelfinale der Champions League. Doch wie ist es um die Form der 16 Teams bestellt? SPOX gibt einen Überblick /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale.html © getty 2/17 Platz 16: Benfica: In der Liga derzeit auf Platz eins, einen Punkt vor Dauerrivale Porto.Trotzdem dürfte es für die Portugiesen gegen den BVB schwer werden. In der Gruppenphase schaffte Benfica erst im am letzten Spieltag den Sprung ins Achtelfinale. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=2.html © getty 3/17 Platz 15: FC Porto: Nach fünf Siegen in Folge auf Platz zwei in der Liga. Durch Glück schaffte der CL-Sieger von 2004 als zweiter den Einzug ins Achtelfinale. Gegen Juve nur Außenseiterchancen. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=3.html © getty 4/17 Platz 14: Leicester City: Der kriselnde Meister tut sich in der Liga schwer. In der Königsklasse lieferten sie aber eine überzeugende Gruppenphase ab. Trotz des Gruppensiegs gehen sie als leichter Außenseiter in die Partie gegen EL-Sieger Sevilla. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=4.html © getty 5/17 Platz 13: Bayer Leverkusen: Der Werkself gelang am letzten Spieltag ein Befreiungsschlag gegen das Überraschungsteam aus Frankfurt, nach zuletzt schwachen Leistungen in der Liga. Im Duell gegen Vorjahresfinalist Atletico dennoch klarer Außenseiter. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=5.html © getty 6/17 Platz 12: AS Monaco: Als Tabellenführer in der Ligue 1 spielt Monaco eine überzeugende Saison. Auch die CL-Gruppenphase schlossen sie vor Leverkusen an der Spitze ab. Im Achtelfinale gegen Pep's Citizens dürfte es aber schwer werden. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=6.html © getty 7/17 Platz 11: SSC Neapel: Hinter Juve und der Roma derzeit auf Platz drei in der Serie A. Als Gruppensieger in der Königsklasse hätte sich Neapel wohl ein leichteres Los gewünscht. Gegen Titelverteidiger Real bleibt ihnen nur die Underdog-Rolle. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=7.html © getty 8/17 Platz 10: FC Sevilla: Auf Tuchfühlung mit Real und Barca spielt der Tabellendritte eine starke Saison. Letztes Jahr in der Vorrunde gescheitert, schaffte der EL-Sieger diesmal den Sprung unter die Top-16 und geht als Favorit gegen Leicester ins Rennen. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=8.html © getty 9/17 Platz 9: Atletico Madrid: In der Liga nur auf Platz vier, kann Atletico die Meisterschaft wohl abhaken. Allerdings überzeugten ihre Auftritte in der CL, in der man die Bayern hinter sich ließ. Auch gegen Bayer dürfte es wohl mit dem Viertelfinale klappen. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=9.html © getty 10/17 Platz 8: FC Arsenal: Für die Gunners geht es in der Liga nur noch um Platz zwei, Chelsea ist zu weit enteilt. Durch Schützenhilfe gelang Arsenal der Gruppensieg in der CL. Im Dauerduell gegen die Bayern gelten sie allerdings als leichter Außenseiter. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=10.html © getty 11/17 Platz 7: Borussia Dortmund: Die Konstanz fehlt in der Liga, jetzt erst die Niederlage gegen Schlusslicht Darmstadt. Auf der anderen Seite zeigte der BVB Galavorstellungen in der CL und ließen die Königlichen hinter sich. Klarer Favorit gegen Benfica. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=11.html © getty 12/17 Platz 6: Manchester City: Auf Platz fünf in der Liga, kämpfen die Citizens noch um die Vizemeisterschaft. Als Zweiter hinter Barca in der Vorrunde der CL hat City mit Monaco ein wohl vermeintlich leichtes Los gezogen. Schlägt Topscorer Agüero wieder zu? /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=12.html © getty 13/17 Platz 5: Paris Saint-Germain: PSG rangiert mit drei Punkten Rückstand auf Platz zwei in der Ligue 1. Am letzten Spieltag verspielte Paris den CL-Gruppensieg und wurde mit dem Hammerlos Barca bestraft. Im Topduell der KO-Runde braucht PSG zwei Sahnetage. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=13.html © getty 14/17 Platz 4: Juventus Turin: Der unangefochtene Tabellenführer der Serie A zeigt sich derzeit in grandioser Verfassung. Auch die Gruppenphase der CL schloss Juve souverän als Erster ab. Achtelfinalgegner Porto dürfte auch nur eine Durchgangsstation werden. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=14.html © getty 15/17 Platz 3: FC Bayern München: Trotz eher schwachen Leistungen in der Bundesliga, grüßt der FCB souverän von der Spitze. In der CL schafften die Roten diesmal nur als Zweiter den Sprung ins Achtelfinale. Gegen die Gunners muss eine Leistungssteigerung her. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=15.html © getty 16/17 Platz 2: Real Madrid: Im spannenden Dreikampf der Primera Division hat Real momentan die Nase vorne. In der CL League schafften sie es aber nur auf den zweiten Platz hinter dem BVB. Gegen Neapel muss der Titelverteidiger aufpassen. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=16.html © getty 17/17 Platz 1: FC Barcelona: In der Primera Division stellt der Tabellenzweite den besten Sturm. In der Gruppenphase der CL glänzte vor allem Superstar Messi mit zehn Treffern. Als Gruppensieger wartet im Achtelfinale mit PSG allerdings ein harter Brocken. /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/power-ranking-achtelfinale,seite=17.html

Nach dem nächsten Rückschlag im Ligaalltag prangerte der Trainer die interne Zielsetzung an: "Wir sind nicht nur das, was wir gegen Leipzig oder Bayern zeigen, sondern auch das, was wir gegen Darmstadt zeigen. Es wäre hilfreich, wenn das mal durchsickern würde. Ich dachte, das ist intern schon angekommen."

Durch die Blume kritisierte der Coach die hohen Erwartungen - völlig unabhängig von den zweifelsohne gegebenen Möglichkeiten des BVB-Kaders.

Fünf Thesen zum CL-Achtelfinale: "Der BVB wird die Königsklasse aufmischen"

Verzerrte Bewertung des Ist-Zustandes

Möglichkeiten. Dieses Stichwort ist in diesen Tagen ein ungern gesehener Gast bei der Borussia. Denn es verwischt, so Tuchels Sicht der Dinge, den Blick auf den Ist-Zustand.

Bei kaum einem Team in der Bundesliga liegt das Leistungsniveau zwischen den Sternstunden und den Tiefpunkten so weit auseinander wie beim BVB. Die Suche nach der wahren Identität der Borussen ist seit dem Wochenende ein Leitmotiv.

Vor dem Start in die K.o.-Phase der Königsklasse muss der BVB auch mit Themen abseits des Platzes umgehen. So verkündete der Verein am Montagmittag, das Urteil des DFB über die Sperrung der Südtribüne für das nächste Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg zu akzeptieren. Heißt im Klartext: Am kommenden Wochenende sind die Schwarz-Gelben beim Duell gegen die Wölfe ihres großen Heimvorteils beraubt. Angesichts der jüngsten Entwicklung der Formkurve in der Liga keine rosigen Vorzeichen.

Royce auf Police-sick, der weiter zu Oh-bam-young... © getty 1/25 Die UEFA lässt sich zum Beginn der Champions-League-K.o.-Phase nicht lumpen und veröffentlicht für die internationale Kommentatoren-Riege einen Aussprache-Guide. Und der ist wahrhaft königsklassig... /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos.html © getty 2/25 Alles, was jetzt kommt, wird tatsächlich so von der UEFA vorgeschlagen. Zum Beispiel Christian Fuck-tha-Police-sick /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=2.html © getty 3/25 Hihi, die UEFA hat cock gesagt... /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=3.html © getty 4/25 Auch in der Redaktion gibt's zahlreiche Fans des erfolgreichen Spinn-Offs von Breaking Bad: Better Call Sow-ool /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=4.html © getty 5/25 Seit Jahren glücklich verheiratet mit Vagner Love: Linda-love /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=5.html © getty 6/25 SPOX weiß aus sicherer Quelle: Er-mar Top-rukh ist Bullshit... /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=6.html © getty 7/25 Weeeeeeeeeeee! /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=7.html © getty 8/25 Vielleicht ist es gar nicht Man-well Noy-er, sondern Manuel Neuer? /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=8.html © getty 9/25 Häuptling Mow-cheen-oo vom Stamm der Monegassen. Ein weiser Mann... /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=9.html © getty 10/25 Sagt man das so? Das sagt man doch nicht so. Das braucht mir niemand sagen, dass man das so sagt! /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=10.html © getty 11/25 KO! SEA! EL! NI! Motherfucker! /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=11.html © getty 12/25 Wer kennt es es nicht vom sonntäglichen Kirchgang? "Unser Herr Hess-oos Christ-oos..." /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=12.html © getty 13/25 Bitte was?! /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=13.html © getty 14/25 Mindestens vier "E"s sind bei Juve-Spielern übrigens obligatorisch (siehe auch: Kee-ell-ee-nee) /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=14.html © getty 15/25 Wir sind uns ziemlich sicher, dass man "Griez" nicht auf zwei Silben streckt. Aber hey, just sayin'... /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=15.html © getty 16/25 Woo-cash? WOO-CASH? Halt Stopp! /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=16.html © getty 17/25 Besser... /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=17.html © getty 18/25 Wir bleiben redaktionsintern bei seinem Trikot und "S.Aurier", aber gut. Warum nicht Or-ee-ay? /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=18.html © getty 19/25 Hoot, hoot! /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=19.html © getty 20/25 Hakan Challhanochloo freut sich: Endlich spricht mal jemand seinen Namen richtig aus! /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=20.html © getty 21/25 Ilk-eye Gun-doch-wan Kenobi würde gerne gegen das Imperium ran, ist aber mal wieder verletzt /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=21.html © getty 22/25 Puh, das war knapp... /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=22.html © getty 23/25 Vorname: Townee /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=23.html © getty 24/25 Früher, als Reus noch regelmäßig Fußball gespielt hat, gab's doch so 'n Witz von wegen Rolls Reus? Und jetzt das! Witzig. /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=24.html © getty 25/25 Ach komm, lassen wir's gut sein /de/sport/diashows/1702/fussball/uefa-aussprache-spieler-namen/uefa-aussprache-namen-spieler-pulisic-neuer-reus-kroos,seite=25.html

Das Nervthema Götze

Auch das Thema Mario Götze schwelt über Dortmund. "Wegen anhaltender muskulärer Probleme" verzichtete Tuchel auch im Spiel gegen Benfica auf eine Berufung des Nationalspielers in seinen Kader. "Für ihn käme ein Einsatz in Lissabon noch zu früh", sagte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Abflug über die Nichtnominierung der Nummer 10. "Er hat nur einmal mit der Mannschaft in einer Einheit trainiert, in der die Intensität höchstens bei 50 Prozent lag. Das reicht leider einfach nicht. Wir hätten ihn sehr gerne dabei gehabt", führte Tuchel am Montagabend auf der Abschluss-PK aus.

Die Interpretation des Umgangs mit der Personalie einmal dahingestellt, ist klar: Sie ist ein Nervthema. Für den Trainer, für die Verantwortlichen, für die Fans, für die Medien, für die Mannschaft, für den Spieler selbst. Ein Nervthema mit der inhärenten Gefahr, von der Wichtigkeit der sportlich saisonentscheidenden Phase abzulenken.

In diesen Tagen sehnt sich der BVB geradezu nach der nächsten Aufgabe im Lieblingswettbewerb: "Es ist viel Unruhe im Verein in vielen verschiedenen Themen. Im Auge des Sturms ist es jedoch meistens am ruhigsten. Es ist unsere und meine Aufgabe, die Dinge bestmöglich zu beeinflussen", sagte Tuchel.

Laut Kapitän Marcel Schmelzer geht der Blick nach dem Darmstadt-Debakel "nur nach vorne": "Wir wollen auswärts ein gutes Ergebnis erzielen, aber dafür müssen wir viel, viel besser spielen als am Wochenende."

Ballspektakel in der Champions League

Besagtes "viel, viel besser" brachten die Dortmunder im Herbst in Europas Prestigewettbewerb auf die Platte. Wenn an Dienstag- oder Mittwochabenden um 20.45 Uhr die Champions-League-Hymne durch die Stadien hallte, stand der BVB plötzlich wieder für Ballspektakel.

Zum vierten Mal nacheinander beendeten die Schwarz-Gelben ihre Gruppe bei Königsklassen-Teilnahmen als Sieger. Und das auf beeindruckende Weise: Mit 21 geschossenen Toren stellte die Tuchelelf einen neuen Rekord auf. Außer beim 1:0-Heimsieg gegen Sporting schoss der BVB immer zwei oder mehr Tore (gegen Legia Warschau sogar sechs und acht) - mit den Höhepunkten der beiden späten 2:2-Unentschieden gegen Real Madrid. Lange Partynächte der Fans inklusive.

Zumindest Träumer erinnerte die Gruppenphase an die Sahnesaison 2012/2013, die im Finale in Wembley gipfelte. Auch damals spielten die Westfalen eine Vorrunde mit 14 Punkten. Auch damals als Gruppensieger vor Real Madrid. Auch damals feierte der internationale Blätterwald die spektakulären Abende mit Dortmunder Beteiligung.

Tuchel auf CL-Rekordkurs

Peps peinliche Premiere und das Langweiler-Los © getty 1/16 Bayern München - Arsenal: Bereits zum vierten Mal treffen die beiden aufeinander. Jede andere Achtelfinal-Paarung gab es mindestens zweimal /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real.html © getty 2/16 Die Gunners sind in den letzten sechs Saisons in Serie im Achtelfinale gescheitert. Dabei übrigens zweimal gegen die Münchner, die ihrerseits in den letzten fünf Spielzeiten mindestens ins Halbfinale kamen /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=2.html © getty 3/16 Benfica - Borussia Dortmund: Der BVB spielte eine Rekord-Vorrunde mit 21 geschossenen Toren. Bei den letzten vier CL-Teilnahmen qualifizierten sich die Schwarz-Gelben immer für die K.o.-Runde /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=3.html © getty 4/16 Für Benfica ist es immerhin der zweite Achtelfinal-Einzug in Folge. Das war zuvor in der glorreichen Vereinshistorie noch nie gelungen /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=4.html © getty 5/16 Real Madrid - SSC Napoli: Cristiano Ronaldo ist seit vier Champions-League-Partien torlos. So lange musste er in seiner Real-Karriere noch nie auf ein Erfolgserlebnis warten /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=5.html © getty 6/16 Napoli ist erstmals überhaupt Gruppensieger in der Königsklasse geworden. Sowieso ist es erst die zweite K.o.-Runden-Teilnahme der Partenopei - Real ist zum 20. Mal in Serie weitergekommen /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=6.html © getty 7/16 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid: Die Bilanz zwischen beiden Teams ist mit je einem Sieg und zwei Remis ausgeglichen. Viele Tore werden wohl nicht fallen: Es gab nie mehr als zwei Tore für einen der Klubs in den direkten Duellen /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=7.html © getty 8/16 Die Werkself ist bei fünf der letzten sechs CL-Teilnahmen in die K.o.-Runde gekommen. Seit dem Finaleinzug 2002 ging es jedoch nie weiter als ins Achtelfinale. Atletico stieß in zwei der letzten drei Saisons ins Finale vor /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=8.html © getty 9/16 Paris Saint-Germain - FC Barcelona: Ein weiterer moderner Klassiker. Zuletzt kam es immer wieder zu diesem Duell. Die letzten drei Partien gewann Barca bei einem Torverhältnis von 8:2 /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=9.html © getty 10/16 Barca ist zum zehnten Mal in Folge Gruppensieger geworden - eine solche Serie ist sonst noch niemandem gelungen. PSG ist zum dritten Mal nacheinander nur Zweiter geworden. Ins Viertelfinale kamen beide zuletzt immer (Barca neunmal, PSG viermal in Folge) /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=10.html © getty 11/16 FC Sevilla - Leicester City: Was? Sevilla ist nicht in der Europa League? Nach drei EL-Siegen in Folge ist die erneute Titelverteidigung in diesem Jahr nicht möglich. Weiter als ins Achtelfinale kamen die Andalusier bislang noch nie /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=11.html © getty 12/16 In der ersten CL-Saison der Klubgeschichte ist Leicester direkt Gruppensieger geworden. Das gelang letztmals dem FC Malaga 2012/13 - und da führte der Weg sogar ins Viertelfinale /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=12.html © getty 13/16 FC Porto - Juventus: Die Alte Dame hat noch nie ein Pflichtspiel gegen Porto verloren. Dazu kommt man mit dem Rückenwind des ersten CL-Gruppensiegs seit 2012/13 /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=13.html © getty 14/16 A propos Rückenwind: Mit dem kommt Porto nach dem 5:0 gegen Leicester ohnehin. Bei den letzten sechs Achtelfinal-Teilnahmen kamen die Portugiesen jedoch nur einmal weiter - und schieden dann im Viertelfinale gegen Bayern aus (2015) /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=14.html © getty 15/16 Manchester City - AS Monaco: Pep Guardiola ist erstmals in seiner Trainerkarriere nicht Gruppensieger in der CL geworden. City ist jedoch sowieso erst einmal bei sechs Teilnahmen als Erster ins Achtelfinale eingezogen /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=15.html © getty 16/16 Auf Monaco treffen die Citizens zum ersten Mal überhaupt. Die Monegassen haben ihre Gruppe bei allen vier Teilnahmen gewonnen. In Duellen mit englischen Teams kam Monaco zudem immer weiter (gegen United, Chelsea und Arsenal) /de/sport/diashows/1612/fussball/champions-league/facts-zur-auslosung/bayern-arsenal-dortmund-benfica-barcelona-real,seite=16.html

Bislang zeigte der BVB in den Highlight-Spielen seine besten Saisonleistungen. BVB-Legende Theo Redder, beim Dortmunder 5:0-Sieg gegen Benfica 1963 auf dem Rasen stand, sagte im Interview mit SPOX: "International haben wir bis jetzt hervorragend gespielt. Vielleicht klappt das am Dienstag auch und man kann sich so das nötige Selbstvertrauen für die restlichen Spiele holen."

Die Champions League also als Wohlfuhloase, um Selbstvertrauen für die Bundesliga zu tanken? Was nach verkehrter Welt klingt, könnte im Fall Borussia Dortmund Realität werden.

Aubameyang, Dembele und Reus im Fokus

Den Schalter nach der schwachen Leistung in Darmstadt umzulegen und wieder in den Champions-League-Modus überzutreten, ist allerdings eine maximal schwierige Aufgabe. Zu inkonstant waren die Auftritte im Jahr 2017 bislang. Die Körperspannung, das teamtaktische Auftreten, die individuellen Performances - in allen Bereichen hat der BVB nach dem vergangenen Samstag Luft nach oben.

Mit welchem Gesicht des BVB Benfica rechnen muss? Tuchel jedenfalls äußerte am Montag eine Wunschvorstellung: "Hoffentlich mit der Borussia aus den Spielen gegen Leipzig und Berlin. Wir müssen schnell kombinieren und sauber passen. Wir müssen mit Kompaktheit und Leidenschaft auftreten. Ich hoffe, dass Benfica mit dem besten BVB klar kommen muss, den es derzeit gibt."

In Zeiten der sportlichen Berg- und Talfahrt kommt dem BVB die anstehende Partie gegen Benfica recht. Als Aufputschmittel. Dienstagabend, Flutlicht, die Champions-League-Hymne. Ein feiernder Auswärtsblock...

Das Champions-League-Achtelfinale in der Übersicht