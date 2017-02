Wegen Süd-Sperre: BVB II droht Spielabsage

Dienstag, 14.02.2017

Nach den Ausschreitungen vor und während des letzten Heimspiels gegen RB Leipzig bleibt die Dortmunder Südtribüne bei der kommenden Begegnung mit dem VfL Wolfsburg gesperrt.

Das macht knapp 25.000 Fans, die am Samstag doch mehr Freizeit als gedacht haben. Viele, und vor allem die BVB-Ultras, ziehen deshalb in Betracht, das Regionalliga-Spiel der Reservemannschaft in Oberhausen zu besuchen.

Wie Sport1 berichtet, wird es dazu womöglich gar nicht kommen. Denn der befürchtete Fanansturm übersteigt das Fassungsvermögen in Oberhausen und man überlegt dort, die Partie zu verlegen.

