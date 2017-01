Aubameyang: "Nie zum FC Bayern"

Freitag, 20.01.2017

Pierre-Emerick Aubamyeang ist einer der begehrtesten Stürmer auf dem weltweiten Transfermarkt. Immer wieder wird er mit Real Madrid in Verbindung gebraucht. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga wie bei seinem Vorgänger Robert Lewandowski kommt für ihn aber nicht infrage.

"Ich werde nie zu Bayern gehen, das ist sicher. Das wäre zu hart für die Dortmunder Fans. Egal, was sie mir bieten, ich würde 'nein' sagen", so der Gabuner im Interview mit Bild. selbst für 100 Millionen Euro Jahresgehalt nicht: "So etwas würde nicht zu meiner Mentalität passen. Bayern ist also raus."

Aubameyang: Möglich, dass ich im Juni gehe

Ob er dem BVB über das Jahr 2017 hinaus erhalten bleibt, wollte Aubameyang aber nicht garantieren. "Jetzt bin ich in Dortmund und ich liebe es dort. Ich kann aber nicht sagen, dass ich noch zwei Jahre bleibe, oder fünf oder zehn", so der Stürmer, dessen Vertrag noch bis Juni 2020 läuft. "Es ist möglich, dass im Juni ein Klub kommt, der eine Lösung mit Dortmund findet, und ich gehe. Aber im Moment denke ich wirklich nicht darüber nach."

Real Madrid gab er zuletzt als Lieblingsklub aus. Dennoch: "Wissen Sie, es gibt ja nicht nur Real Madrid auf der Welt." Aber Aubameyang wartet einfach ab: "Wenn Real mich eines Tages anrufen will, dann werden sie mich anrufen. Und wenn nicht? Kein Problem."

