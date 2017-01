Barca-Talent in die Bundesliga?

Mittwoch, 04.01.2017

Als neuer Messi wurden schon einige Spieler des FC Barcelona bejubelt. Seung-Woo Lee war einer vor ihnen. Der Südkoreaner wurde im Rahmen der FIFA-Sperre allerdings für mehrere Monate aus dem Spielbetrieb ausgeschlossen und hat seitdem Probleme, an alte Zeiten anzuknüpfen.

Ein Wechsel, so die SPORT, käme in Frage. Trotz noch einem Jahr Vertrag könnte der bald 19-Jährige den FC Barcelona verlassen. Mit Blick darauf, dass er in der A-Jugend schon kaum zum Einsatz kommt, wird er wohl auch in der B-Mannschaft, in die er bald aufrücken soll, chancenlos sein.

Somit ist die Flucht Richtung Bundesliga oder Eredivisie, so der Bericht, zu einer ernsthaften Option geworden. Lee könnte, bei Abruf seines Potenzials, einen ausgezeichneten Flügelstürmer abgeben. In der Youth League gelangen ihm bisher ein Treffer sowie zwei Vorlagen.

Seung-Woo Lee im Steckbrief