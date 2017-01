Justin Kluivert: Will mehr Tore als mein Vater

Dienstag, 03.01.2017

"Mein Vater hat das Siegtor im Finale der Champions League erzielt, als er 18 Jahre alt war, also habe ich noch einen langen Weg zu gehen", wiegelt der Youngster aber nun gegenüber De Telegraaf zu große Erwartungen gleich ab, fügt aber dennoch augenzwinkernd an: "Aber ich habe ja auch noch ein Jahr, bis ich in dem Alter bin."

Kluivert Senior schoss Amsterdam 1995 im Finale der Königsklasse gegen den AC Milan nach seiner Einwechslung in Minute 85 zum 1:0-Sieg. Erst 1997 verließ er den Klub und legte mit Stationen wie Milan oder dem FC Barcelona eine Weltkarriere hin.

Eine ähnliche Karriere strebt auch sein Sprössling an, will seinen Vater sogar in einer Statistik übertrumpfen. "Ich will mein Debüt als Profi bei Ajax feiern, weil es einfach mein Klub ist. Danach will ich mich zu den besten Spielern hier entwickeln, mehr Tore erzielen, als es mein Vater geschafft hat und erst danach will ich über einen Transfer nachdenken", so Kluivert abschließend. Patrick Kluivert erzielte in 100 Einsätzen für Ajax 52 Treffer.

