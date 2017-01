Sampaoli: Ich würde Messi gerne trainieren

Dienstag, 03.01.2017

"Messi ist in großartiger Form. Wer würde ihn nicht gerne trainieren?", so Sampaoli weiter, der Messis Stellenwert gar nicht genug betonen konnte: "Wenn ein Spieler wie Messi gut drauf ist, dann sind 95 Prozent des Spiels erledigt. Es ist wie in den Tagen, als Maradona in Top-Form war. Es ist schwer zu verlieren, wenn Leo gut drauf ist."

Erlebe die Pimera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Angesprochen auf die Unterschiede der Blaugrana 2017 mit dem Team unter Pep Guardiola, das zweimal die Champions League gewann, sagte der 56-Jährige: "Das heutige Barcelona ist ganz anders. Es ist mehr auf Praxis bedacht. Leo ist heute mehr Vorlagengeber als Positionsspieler. Damals hatten sie immer den Ball. Es ist schwer, ein Team mit diesem Ballbesitzanteil zu schlagen."

Unter Sampaoli läuft es beim FC Sevilla mehr als gut. Die Andalusier sind Dritter und liegen nur einen Punkt hinter dem FC Barcelona. Spitzenreiter ist Real Madrid, das vier Punkte von den Südspaniern entfernt ist.

Jorge Sampaoli im Steckbrief