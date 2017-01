Pepe fällt wegen Wadenverletzung aus

Dienstag, 03.01.2017

Zum letzten Mal stand der Portugiese beim 3:2-Sieg gegen Deportivo La Coruna am 10. Dezember auf dem Platz. Zwar stand er im Kader für die Klub-WM, die Real in Japan für sich entschieden hat, kam aber weder gegen Club America noch gegen die Kashima Antlers zum Einsatz.

Für das Copa-del-Rey-Achtelfinale gegen den FC Sevilla wird er auf jeden Fall ausfallen. Wann er zurückkehrt, ist noch nicht bekannt, wie das offizielle Klub-Statement offenbart: "Die Tests ergaben, dass der Spieler sich eine Verletzung an der Innenseite seiner linken Wade zugezogen hat. Wie lange er ausfällt, muss noch beurteilt werden."

Nach dem Spiel gegen den Tabellendritten aus Andalusien geht es am Samstag in der Liga weiter, wenn man den FC Granada empfängt und die Tabellenführung gegen den FC Barcelona behaupten will.

Pepe im Steckbrief