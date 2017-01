Atletico mit Schritt Richtung Viertelfinale

Dienstag, 03.01.2017

Titelverteidiger FC Barcelona tritt am Donnerstag bei Athletic Bilbao an, Champions-League-Sieger Real Madrid empfängt bereits am Mittwoch (jeweils 21.15 Uhr) Europa-League-Champion FC Sevilla.

Erlebe die Copa del Rey Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Rückspiele werden in der kommenden Woche ausgetragen.

Alle Infos zu Atletico Madrid