Formel 1 - Belgien-GP: TV-Übertragung, Livestream, Startzeit und Strecke in Spa-Francorchamps

Die Sommerpause ist vorbei und die Formel 1 nimmt mit Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Co. wieder Fahrt auf. Das geschieht traditionell beim Großen Preis von Belgien (Qualifying am Samstag, 15 Uhr im LIVETICKER) auf dem legendären Kurs in Spa-Francorchamps. Wann das Rennen startet und wo ihr es im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Knapp vier Wochen ist der letzte Grand Prix her. Vor den Ferien baute Hamilton seinen WM-Vorsprung auf Vettel in Ungarn aus. Nun will und muss der Ferrari-Pilot zurückschlagen.

Belgien-GP: Wann und wo findet das Rennen in Spa statt?

Der Große Preis von Belgien steigt am Sonntag, den 26. August, um 15.10 Uhr in Spa-Francorchamps. Bereits am Samstag wird das Qualifying ausgetragen, zuvor dürfen die 20 Piloten sich in drei Freien Trainings mit Auto und Strecke vertraut machen.

Belgien-GP - Startzeit: Freie Trainings, Qualifying und Rennen

Session Datum Uhrzeit Liveticker 1. Freies Training Freitag, 24. August 11.00 Uhr Liveticker 2. Freies Training Freitag, 24. August 15.00 Uhr Liveticker 3. Freies Training Samstag, 25. August 12.00 Uhr Liveticker Qualifying Samstag, 25. August 15.00 Uhr Liveticker Rennen Sonntag, 26. August 15.10 Uhr Liveticker

Wo kann ich den Belgien live im TV und Livestream sehen?

Wie bei jedem Formel-1-Rennen zeigt sich RTL auch an diesem Wochenende für die TV-Übertragung verantwortlich. Der Kölner Sender zeigt sowohl Qualifying als auch Rennen live und exklusiv im deutschen Free-TV. Zudem gibt es vor der Quali noch eine Zusammenfassung des dritten Freien Trainings um 14 Uhr zu sehen. Das zweite Freie Training am Freitag wird von n-tv übertragen, während die erste Session nicht im Fernsehen gesendet wird.

Darüber hinaus zeigt RTL mit dem Qualifying und Rennen auch die beiden wichtigsten Einheiten in seinem kostenpflichtigen Livestream. Einen solchen bietet auch die Formel 1 mit ihrem eigenen Streamingdienst F1 TV. Dieser kostet 7,99 Euro im Monat bzw. 64,99 Euro im Jahr, zeigt dafür aber auch alle Sessions des Wochenendes live und ohne Werbeunterbrechung.

In Österreich ist übrigens ORF1 in Sachen TV-Übertragung zuständig. Dort gibt es das zweite Freie Training sowie Qualifying und Rennen live zu sehen.

Strecke beim Belgien-GP: Circuit de Spa-Francorchamps

Der Circuit de Spa-Francorchamps ist nicht nur eine der traditionsreichsten Strecken des Formel-1-Kalenders, sondern bei den Fahrern auch eine der beliebtesten. Das liegt nicht zuletzt am einzigartigen Layout, das mit vielen mittelschnellen Kurven und langen Geraden überzeugt. Besonders die weltbekannte Eau Rouge, eine Bergauf-Schikane, hat es jedes Jahr in sich.

44 Runden

Erster GP: 1950

Rundenlänge: 7,004 Kilometer

Renndistanz: 308,052 Kilometer

Rundenrekord: 1:46,577 Minuten

Belgien-GP: Die letzten Fünf Sieger