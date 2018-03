Formel-1-Experte Marc Surer im Interview: "Halo? Wie ein fürchterlicher Toilettenring"

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 CEV Champions League (W) Conegliano -

Marc Surer gilt als einer der anerkanntesten Formel-1-Experten im deutschsprachigen Raum. Im Interview spricht der ehemalige F1-Pilot vor dem Saisonstart in Australien (Fr., 2 Uhr im LIVETICKER) über das Kräfteverhältnis zwischen Mercedes und Ferrari. Außerdem kritisiert er den Halo-Kopfschutz und die Abschaffung der Grid Girls.

Darüber hinaus erklärt der 66-Jährige, wieso es in seiner Formel-1-Karriere nie zum großen Wurf gereicht und warum ihn ein fataler Unfall zum Aufhören bewegt hat.

SPOX: Herr Surer, der Saisonstart in Australien steht kurz bevor. Wie ist nach den Winter-Testfahrten Ihr erster Eindruck vom Kräfteverhältnis in der Formel 1?

Marc Surer: Dadurch, dass sich das Reglement im Grunde nicht verändert hat, zeichnet sich an der Spitze ein ähnliches Bild wie zum Ende des vergangenen Jahres ab. Mercedes ist nach wie vor die Nummer eins, dahinter kämpfen Ferrari und Red Bull. Einen Wow-Effekt hatte ich also eher nicht.

SPOX: Aufgrund der Longrun-Zeiten, die bei den Tests in Barcelona gezeigt wurden, befürchtet manch einer, dass Mercedes rund eine Sekunde weg von der Konkurrenz ist ...

Surer: Vorsicht, Vorsicht. Was mir nämlich aufgefallen ist: Mercedes ist kaum auf den weichen Reifen gefahren - und wenn, hatten Sie schnell Probleme mit Blasenbildung. Es könnte also durchaus etwas Ähnliches eintreten wie letztes Jahr, wo sie auch anfangs Sorgen mit den weichen Reifen hatten. Das zumindest muss die Hoffnung der Konkurrenz sein. Denn sobald die Silberpfeile auf Medium unterwegs sind, sind sie deutlich schneller. Ihr großer Vorteil ist dabei nach wie vor der Motor, oder genauer gesagt der Benzinverbrauch. Auf Strecken, wo der eine größere Rolle spielt, kann Mercedes die ganze Zeit auf voller Leistung fahren.

SPOX: Nach drei erfolglosen Jahren mit Honda setzt McLaren nun auf Renault-Motoren. Mit dem Wechsel sollte eigentlich der Anschluss zu den Top-Teams gelingen. Bei den Testfahrten wurden Fernando Alonso und Stoffel Vandoorne aber immer wieder von technischen Defekten zurückgeworfen. Eine Enttäuschung?

Surer: Ich habe schon letztes Jahr gesagt, dass McLaren immer versucht hat, das Chassis gut aussehen zu lassen und dafür den Motor geopfert hat. Sie fuhren mit viel Flügel und waren somit im kurvenreichen Teil schnell, haben aber im Gegenzug auf den Geraden viel verloren - da war dann immer Honda schuld. Das rächt sich jetzt. Nun haben sie nicht mehr diese Ausrede und müssen sich mit Red Bull und Renault messen. Aber immerhin: Die Zeiten, die Alonso am letzten Testtag hingelegt hat, zeigen das Potenzial, das im Auto steckt.

SPOX: Hat Sie fernab der Spitze ein Rennstall besonders überrascht?

Surer: Das Haas-Team. Ich weiß nicht wie, aber die haben einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Wahrscheinlich sogar den größten von allen. Letztes Jahr fuhren sie mit Ach und Krach mal in die Top 10, jetzt kämpfen sie effektiv mit Renault um Platz vier der Konstrukteurs-WM.

Formel-1-Präsentationen 2018: So sehen die Autos mit Halo aus © getty 1/40 Der Start in die neue Formel-1-Saison rückt immer näher und näher. Erstmals durften Sebastian Vettel und Co. ihre 2018er-Boliden auf der Strecke testen. So sah das in Barcelona aus ... © getty 2/40 Die größte Änderung am Design der Autos ist natürlich der Halo. Ferrari hat den Kopfschutz von Kimi Räikkönen im klassischen Rot bemalt. © getty 3/40 Wenig erfolgreich beginnen die Testfahrten für Fernando Alonso. Hoffen wir, dass dieser Dreher kein schlechtes Omen für die neue Saison ist ... © getty 4/40 Das A und O beim Testen ist natürlich das Datensammeln. Nicht umsonst fährt Stoffel Vandoorne mit zahlreichen Zusatz-Sensoren an seinem Papaya-Wagen um den Circuit de Catalunya. © getty 5/40 Mercedes hat seinen Boliden nicht revolutioniert, sondern evolutioniert - offenbar erfolgreich. Die beste Zeit der ersten Testwoche fährt nämlich Valtteri Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton. © getty 6/40 Toro Rosso baut an die Oberkante seines Halo-Rings einen weiteren Steg - ob das einen aerodynamischen Vorteil bringt? So oder so müssen die Fahrer viel, viel Regen aushalten. © getty 7/40 Das bekommen auch die Red-Bull-Jungs zu spüren, die in diesem Jahr auf die Unterstützung von Aston Martin bauen dürfen. Der RB14 soll endlich wieder um den Titel fahren. © getty 8/40 Schnee! In der Formel 1! Ein wirklich seltenes Bild bietet sich dieses Jahr in Barcelona. Petrus bringt die Formel 1 zum Stillstand. © getty 9/40 Die Teams verbringen die Wartezeit im Fahrerlager und warten auf bessere Zeiten. © getty 10/40 Die kommen dann auch tatsächlich: Nico Hülkenbergs Renault-Stallgefährte jagt hier einen Toro Rosso. © getty 11/40 Wieder im auffälligen Rosa geht Force India an den Start. Erwähnenswert ist aber nicht nur die Farbe, auch der Frontflügel ist besonders elegant geschwungen. © getty 12/40 Sauber trumpft dank Partner Alfa Romeo in neuer Lackierung auf. Ob das Auto auch eine Steigerung zum Vorjahr ist? © getty 13/40 Eine Ferrari-Kopie in Rot, Schwarz und Gletscherweiß: der neue Haas. Mit der Scuderia wird das US-Team natürlich trotz vieler Design-Ähnlichkeiten nicht mithalten können. © getty 14/40 Bevor es zu den Testfahrten ging, präsentierten die Teams ihre neuen Fahrzeuge in verschiedenen Szenarien. In der Folge gibt's also die 2018er-Boliden nochmal in der Detailansicht. Den Start macht McLaren. © getty 15/40 Die Rückkehr zum klassischen Papaya-Orange sei eine emotionale Entscheidung gewesen und soll die Nähe zu den Fans demonstrieren. Den Anstrich hatte ein McLaren-Bolide zuletzt vor 50 Jahren. © getty 16/40 Das Chassis sei eine Weiterentwicklung aus den Erkenntnissen der vergangenen Saison. Evolution statt Revolution. © twitter/@McLarenF1 17/40 Stoffel Vandoorne und Fernando Alonso sollen McLaren im neuen Gewand zu alten Erfolgen führen. © ferrari.com 18/40 Sebastian Vettels neues Baby! Ferrari stellt sein Auto für 2018 vor und geht dieses Jahr farblich voll auf Rot. Auch der Halo-Bügel, der ein zusätzliches Aero-Element an seiner Oberseite besitzt, ist entsprechend lackiert. © ferrari.com 19/40 Eine Stupsnase, breit gefächerter Frontflügel - der SF-71H sieht von vorne definitiv brachial aus. Spannend auch die Rückspiegel, die als zusätzliche Flügel dienen dürften. © getty 20/40 Auch Mercedes mit Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas präsentierte inzwischen seinen Boliden für die neue Saison. © getty 21/40 Bei den Farben geht der Rennstall keine Experimente ein und bleibt sich mit Silber, Schwarz und Türkis treu. Auffällig ist die dünne Nase, die zu einem extrem vielschichten Frontflügel führt. © getty 22/40 In der Frontansicht fällt auch hier sofort der Cockpitschutz ins Auge. Motorsportchef Toto Wolff zeigt sich wenig begeistert: "Wenn Sie mir eine Kettensäge geben, schneide ich ihn ab." © getty 23/40 Valtteri Bottas durfte dann mit dem neuen Modell auch gleich mal eine Proberunde drehen. © getty 24/40 Der lange Radstand bleibt im Vergleich zum Vorjahr erhalten. "Wir wollten die negativen Eigenschaften beseitigen, ohne etwas von unserem Speed einzubüßen", sagte Wolff. © twitter.com/SomersF1 25/40 And here it is ... the new Aston Martin Red Bull! Als drittes Formel-1-Team hat die englisch-österreichische Delegation ihren Wagen für 2018 vorgestellt. © redbullracing.redbull.com 26/40 Ins Auge fällt natürlich zuerst die neue Lackierung. Statt Blau und Lila gibt es jetzt eine Blau-Schwarz-Kombination. Doch: Der neue Anstrich ist nur als Special Edition gedacht, zu den Testfahrten kehrt Red Bull zum ursprünglichen Farblayout zurück. © twitter.com/redbullracing 27/40 Einen T-Flügel sucht man beim neuen Flitzer vergeblich. Dafür gibt's an der Heckfinne eine Welle zu entdecken. Damit könnte der Luftstrom zum Heckflügel bewusster gesteuert werden. Die Vorderradaufhängung ist überraschend hoch angebracht. © getty 28/40 Und so sieht der RB14 auf der Strecke aus. Daniel Ricciardo durfte bei einem Filmtag auf dem Silverstone Circuit ein paar Runden auf nasser Strecke drehen. © twitter.com/ToroRosso 29/40 Eigentlich wollte Toro Rosso sein Auto erst später vorstellen, doch nachdem geleakte Aufnahmen ins Netz gerieten, reagierte man bei der Red-Bull-Tochter und zeigte seinen Original-Wagen in Action. Interessant: Auf dem Halo gibt's ein Zusatz-Flügelchen. © twitter.com/SauberF1Team 30/40 Stolz präsentieren (wenn auch in einer Foto-Montage) Marcus Ericsson und Charles Leclerc ihren neuen Sauber. Dank Titelsponsor Alfa Romeo geht's vom Blau-Gelb zu Weiß-Rot. Schick! © twitter.com/SauberF1Team 31/40 Eine weit geöffnete Abdeckung am Motor soll für die nötige Kühlung sorgen. © twitter.com/SauberF1Team 32/40 An der Seite setzt das Schweizer Privatteam auf drei Leitbleche. Ein Trick, der den gewünschten Vorteil bringt und die Luft clever ums Auto leitet? © twitter.com/SauberF1Team 33/40 Interessant sieht auch die von einer Trennwand geteilte Airbox am oberen Teil des C37 aus. © twitter.com/RenaultSportF1 34/40 Nico Hülkenberg geht künftig mit diesem Boliden auf die Rennpisten dieser Welt. Der neue Renault erinnert - zumindest in dieser Version - stark an seinen Vorgänger. Große Änderungen sind bis auf den Halo nicht zu erkennen. © facebook.com/Formula1 35/40 Als eines der ersten präsentiert Williams seinen Boliden für 2018. Markant dabei ist natürlich das neue Halo-System. © twitter.com/williamsracing 36/40 Neben der typischen Martini-Lackierung findet sich ungewohnt viel Schwarz am Williams. Außerdem lassen die Bilder einen kleinen T-Flügel vor dem Heckflügel erkennen. © facebook.com/Formula1 37/40 Mit Technikchef Paddy Lowe, vorher bei Mercedes erfolgreich, wurde das aerodynamische Konzept dabei deutlich verändert. Der Frontflügel erinnert an einen Silberpfeil, die seitlichen Partien um die Lufteinlässe herum sind wohl von Ferrari inspiriert. © twitter.com/HaasF1Team 38/40 Als erstes Team überhaupt hat Haas seinen 2018er-Flitzer präsentiert. Diese Animation zeigt: Die Farben bleiben mit Weiß, Schwarz und Rot gleich, neu dazu gekommen ist dafür der Halo. © twitter.com/HaasF1Team 39/40 Wie es das neue Reglement vorgesehen hat, hat man sich von der Haifisch-Flosse am Heck verabschiedet. Die Wagen sehen dadurch wieder schnittiger aus. © twitter.com/HaasF1Team 40/40 Dass das US-Team mit Ferrari zusammenarbeitet, ist hinreichend bekannt. Auffällig: Die hintere Form des neuen Autos ähnelt stark dem Heck des Ferraris aus dem Vorjahr. Wie ein Coca-Cola-Glas zieht sich das Hinterteil zusammen.

Marc Surer über Halo, Motorenregelungen und Ferraris Ausstiegsdrohungen

SPOX: Für viel Gesprächsstoff sorgt das Halo-System. Was ist Ihre Meinung zum neu eingeführten Kopfschutz?

Surer: Wenn es so einen Schutz gibt und man ihn nicht montiert, kann die FIA (Internationaler Automobilverband; Anm. d. Red) nur schwer argumentieren, sollte tatsächlich ein Fahrer sterben, weil ihm etwas gegen den Kopf geflogen ist. Allerdings hätte man mit dem Shield eine gute, besser aussehende Alternative gehabt. Die wurde aber nie wirklich ausgetestet und seriös zu Ende gedacht. Es kam mir eher so vor, als hätte man von Anfang an gesagt: Der Bügel ist die Lösung und fertig.

SPOX: Hat die FIA zu wenig Wert auf die Ästhetik gelegt?

Surer: Ja, das Sicherheitsdenken ist hier übertrieben. Auf der einen Seite verbietet man die Heckflosse, um die Autos wieder schöner zu machen. Auf der anderen Seite baut man dann aber diesen fürchterlichen Toilettenring hin. Jetzt sehen die Autos wie Buggys aus. Das kann doch nicht sein.

SPOX: Stört der Steg in der Mitte eigentlich nicht das Blickfeld des Fahrers?

Surer: Ich bin mal bei einer Testfahrt mit einem ähnlichen Steg gefahren. In der Box hat es mich gestört, beim Fahren aber nicht mehr, weil die Augen in die Ferne und damit am Bügel vorbei schauen. Was ich eher als Problem sehe: Je nachdem, wo die Piloten beim Start stehen, können sie die Ampeln nicht mehr sehen. Das heißt, die Ampeln müssen jetzt tiefer oder seitlich montiert werden, sonst gibt es ein Riesenproblem.

SPOX: In der neuen Saison stehen nur noch drei Motoren zur Verfügung, von manchen Antriebsteilen gibt es gar nur noch zwei für das gesamte Jahr. Ist das der richtige Weg?

Surer: Nein. Man hat in der Vergangenheit gesehen, dass selbst gute Teams Motorschäden erleiden. Dass man darauf nicht reagiert, ist für mich einfach pure Sturheit. Mit drei Motoren über die Runden zu kommen, wird nicht funktionieren. Damit wird ein Problem geschaffen, das es vorher nicht gab.

SPOX: In den letzten Monaten wurde viel über die Zukunft der Formel 1 diskutiert. Ein Thema ist dabei immer wieder die Budgetdeckelung. Wie notwendig ist die Eingrenzung der Ausgaben?

Surer: Die Kosten sind in den letzten Jahren so in die Höhe geschnellt, dass man als Privatteam selbst mit dem besten Sponsor nicht mehr mithalten kann. Um da wieder mehr Gleichgewicht hineinzubekommen, wäre die Budgetdeckelung die einzig richtige Lösung. Allerdings ist das wohl eher ein Traum. Ich glaube nicht, dass sie in naher Zukunft Wirklichkeit wird.

SPOX: Im Zuge der Gespräche um das Motorenreglement ab 2021 droht Ferrari immer wieder mit dem Ausstieg aus der Formel 1. Ein realistisches Szenario oder Bluff?

Surer: Ferrari ist beleidigt, weil sie ihr Veto-Recht, das ihnen Bernie Ecclestone einst eingeräumt hat, verlieren. Deswegen spielen sie jetzt die Beleidigten. Allerdings wundert mich, dass sie gegen das angedachte Reglement sind, weil sie aktuell nicht den besten Motor haben und eigentlich froh sein müssten, wenn eine neue Antriebsformel kommt. So hinken sie ja nur hinterher.

Seite 1: Surer über das Kräfteverhältnis in der Formel 1, Halo und Ferraris Ausstiegsdrohung

Seite 2: Surer über Grid Girls, seine Karriere und einen tödlichen Unfall