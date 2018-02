Eishockey, DEL startet nach Olympiapause: Spitzenspiel zwischen München und Berlin

Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers Premier League Darts Premier League: Exeter Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA 76ers @ Cavaliers UK Open UK Open: Tag 1 -

Nach der Olympia-Pause geht die deutsche Eishockey-Liga am Mittwochabend in den Endspurt (19.30 Uhr im LIVETICKER). Viele der Silbermedaillen-Gewinner stehen drei Tage nach dem Finale schon wieder auf dem Eis.

Lediglich 48 Stunden nach ihrer Ankunft aus Asien kämpfen die Olympia-Helden am 50. Spieltag der DEL wieder gegeneinander um eine gute Position in der Tabelle.

Top-Spiel an der Tabellenspitze

An der Tabellenspitze steht in der Hauptstadt das Topspiel dieses Spieltags an. Obwohl sowohl Red Bull München als auch die Eisbären Berlin ihre Playoff-Plätze bereits sicher haben, dürfte es beim Duell zwischen dem Ersten und dem Dritten in der Tabelle sicherlich heiß hergehen.

Mit dem Münchner Trainer Don Jackson kommt der einstige Meistercoach der Berliner zurück an seine alte Wirkungsstelle. Auf seine Silberjungs will Jackson allerdings in Berlin wie auch im Spiel am Freitag in Bremerhaven verzichten. Dies könnte den Berlinern in die Hand spielen, da München mit sieben Profis die meisten deutschen Akteure für die Winterspiele stellte.

In die Bresche springen könnten dafür die Youngsters. "Wir haben viele gute Dinge von ihnen gesehen", sagte Jackson. Besonderer Anreiz könnte für die Bayern allerdings sein, dass sie mit nur einem Punkt auch rechnerisch den Hauprundensieg klarmachen können.

Der Spieltag im Überblick:

Augsburger Panther - Fischtown Pinguins

Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG

Iserlohn Roosters - Kölner Haie

ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine

Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim

Eisbären Berlin - EHC Red Bull München

Grizzlys Wolfsburg - Straubing Tigers

Heißer Kampf um die Play-Off Plätze

Ganz andere Sorgen als die schon qualifizierten Teams im Topspiel sowie die Zweitplatzierten Ice Tigers aus Nürnberg hat der Großteil der restlichen Mannschaften in der Liga. Drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde könnte die Ausgangssituation nicht spannender sein: Zwischen Platz vier und zwölf steht der Showdown um die heißbegehrten Endrundenplätze an.Heißer Kampf um die Play-Off Plätze

All diese Teams haben noch die Chance, die Play-offs direkt zu erreichen. Die sechs besten Mannschaften der Liga erreichen die Play-offs direkt, die vier Teams dahinter spielen in den Pre-Play-offs zwei weitere Teilnehmer aus.

Nachbarschaftskrimi zwischen Mannheim und Schwenning

Die beste Ausgangslage in diesem Kampf haben die Grizzlys Wolfsburg. Nicht nur haben die Wolfsburger mit Rang vier die beste Platzierung der noch nicht für die Playoffs qualifizierten Teams - mit dem Schlusslicht Straubing Tigers hat das Team die vermeintlich einfachste Aufgabe zu meistern.

Deutlich angespannter ist die Situation beim Duell zwischen Mannheim und Schwenning. Die Tabellennachbarn haben mit Platz 9 und 10 derzeit die beiden letzten Pre-Play-off-Spots und wollen diesen um jeden Preis verteidigen. Den Schwenningern könnte im Südwest-Derby möglicherweise in die Hände spielen, dass sie im Gegensatz zu den Mannheimern keinen Spieler für die deutsche Nationalmannschaft stellen mussten.



Düsseldorf und Augsburg noch im Rennen

Von dem Aufeinandertreffen der direkten Konkurrenten könnten vor allem der Elfte Düsseldorf und der Zwölfte Augsburg profitieren und ihre Chancen auf die Playoff-Plätze vergrößern.

Die DEG muss beim Auswärtsspiel gegen die Thomas SABO Ice Tigers wohl all ihre Stärken aufs Eis bringen, um die ersehnten Punkte nach Hause zu bringen. Eine bessere Ausgangsposition haben hingegen die Augsburger Panther. Sie treten zuhause gegen die siebtplatzierten Pinguins Bremerhaven an.

Vor allem der Heimvorteil könnte nach den Ereignissen in Südkorea möglicherweise eine noch größere Rolle für die DEL-Teams spielen. In insgesamt sieben Spielen kämpfte das Team von Marco Sturm bei den olympischen Spielen mit anderen Eishockey-Nationen und schrammte nur knapp an der Goldmedaille vorbei. Vom begeisternden Auftritt der deutschen Mannschaft erhofft sich nun auch die Liga einen Aufschwung.

"Boom auch in die DEL-Arenen tragen"

"Wir wollen die Endphase der Hauptrunde und natürlich auch die Playoffs nutzen, um den aktuellen Boom auch in die DEL-Arenen zu tragen", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Der Empfang in den Arenen dürfte entsprechend stürmisch ausfallen.

Position Spieler Verein Tor Danny aus den Birken EHC Red Bull München Tor Dennis Endras Adler Mannheim Tor Timo Pielmeier ERC Ingolstadt Verteidigung Daryl Boyle EHC Red Bull München Verteidigung Christian Ehrhoff Kölner Haie Verteidigung Frank Hördler Eisbären Berlin Verteidigung Björn Krupp Grizzlys Wolfsburg Verteidigung Moritz Müller Kölner Haie Verteidigung Jonas Müller Eisbären Berlin Verteidigung Denis Reul Adler Mannheim Verteidigung Yannic Seidenberg EHC Red Bull München Sturm Yasin Ehliz Thomas Sabo Ice Tigers Sturm Gerrit Fauser Grizzlys Wolfsburg Sturm Marcel Goc Adler Mannheim Sturm Patrick Hager EHC Red Bull München Sturm Dominik Kahun EHC Red Bull München Sturm Marcus Kink Adler Mannheim Sturm Daniel Pietta Krefeld Pinguine Sturm Brooks Macek EHC Red Bull München Sturm Frank Mauer EHC Red Bull München Sturm Marcel Noebels Eisbären Berlin Sturm Leonhard Pföderl Thomas Sabo Ice Tigers Sturm Matthias Plachta Adler Mannheim Sturm Patrick Reimer Thomas Sabo Ice Tigers Sturm Felix Schütz Kölner Haie Sturm David Wolf Adler Mannheim





Der 50. Spieltag live und kostenfrei im Stream

Doch auch außerhalb des Stadions können Interessierte sich von der DEL begeistern lassen. Ausnahmsweise überträgt Telekom Sport alle Spiele des 50. Spieltags (ab 19:30 im LIVETICKER) kostenfrei. Zudem zeigt der Free-TV Sender Sport1 die Begegnung zwischen den Augsburger Panther und den Fischtown Pinguins.