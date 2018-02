"Schon speziell": Müde Olympia-Helden in Frankfurt begeistert empfangen

NBA Live Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

Die deutschen Olympia-Helden sind mit Jubelarien in Frankfurt empfangen worden. Nach den Feierlichkeiten jedoch verschlägt es sie in ganz verschiedene Richtungen.

Die Augen der deutschen Olympioniken waren klein, die Stimmen leicht belegt, doch im Angesicht von Familien und Freunden am Frankfurter Flughafen waren sie blitzschnell wieder da - die Gefühle von Pyeongchang. Eishockey-Held Christian Ehrhoff eilte nach dem fast elf Stunden langen Rückflug aus Südkorea in die Heimat schnurstracks in die Arme seiner Töchter, auch Kombinations-Ass Eric Frenzel bekam das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht.

Die Main-Metropole rollte Deutschlands neuen Sport-Heroen buchstäblich den Roten Teppich aus, und nach der Heimkehr aus Fernost kannte die Freude keine Grenzen.

"Es ist schon speziell. So einen Aufmarsch haben wir nicht alle Tage. Das genießen wir", sagte Eishockey-Kapitän Marcel Goc in der ARD. Um 16.41 Uhr setzte die Lufthansa-Maschine LH 713 am Flughafen auf. Mit rund 85 der insgesamt 154 deutschen Athleten an Bord war der Flieger nach dem Ende der Olympischen Winterspiele ungefähr um 5:45 Uhr morgens deutscher Zeit in Südkoreas Hauptstadt Seoul gestartet.

Nach der Landung badeten die Stars im Blitzlichtgewitter. 80 Journalisten waren akkreditiert, 37 davon alleine auf dem Rollfeld, wo Präsident Alfons Hörmann vom DOSB, Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann die Athleten empfingen. "Dass jetzt noch so ein Empfang stattfindet und alles, das ist schon mehr, als man vorher gedacht hatte", sagte Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka.

Siege, Stürze, Sensationen: Die Tops und Flops von Olympia 2018 © getty 1/17 Schwere Stürze und sensationelle Geschichten, die nur Olympia schreibt. SPOX blickt auf die 23. Olympischen Winterspiele zurück und zeigt die Tops und Flops von Pyeongchang 2018. © getty 2/17 FLOPS - Lara Gut (Schweiz, Ski Alpin): In der Abfahrt schied Gut aus, im Super-G verpasste sie um eine Hundertstelsekunde Bronze. Damit bleibt die Medaille in ebendieser Farbe aus der Abfahrt von Sochi ihre einzige bei Olympia. © getty 3/17 Lindsey Jacobellis (USA, Snowboard): 2006 stürzte sie im Boardercross-Finale in Führung liegend, weil sie am letzten Sprung einen stylischen Grab versuchte. Ihr Olympia-Trauma setzt sich fort: Auch in Südkorea führte sie im Finale, holte aber nur Blech. © getty 4/17 Alexander Krushelnitskiy, Nadezhda Sergeeva (beide Russland): Obwohl die Olympischen Athleten aus Russland aufgrund des Dopingskandals unter genauer Beobachtung standen, wurden die beiden des Dopings überführt. Auch Kei Saito und Ziga Jeglic halfen nach. © getty 5/17 Schwache Atmosphäre: Die Südkoreaner feuerten ihre Landsleute vor allem im Shorttrack gehörig an, doch an den anderen Wettkampfstätten herrschte häufig gähnende Leere auf den Zuschauerrängen. © getty 6/17 Gefährliche Wettkämpfe: 20 von 25 Snowboarderinnen stürzten bei ihrem ersten Run im Slopestyle-Event, bei den Boarder- und Skicrossern führten Stürze zu teils schweren Verletzungen. An beiden Fronten hagelte es Kritik an der Durchführung der Wettbewerbe. © getty 7/17 DSV-Alpine: Erstmals seit 2006 bleibt Deutschland in den alpinen Ski-Wettkämpfen ohne Medaillen. Thomas Dreßen fehlten nach gewonnener Kombi-Abfahrt im Spezialrennen 0,60 Sekunden auf Bronze, Viktoria Rebensburg im Riesenslalom 0,18 Sekunden. © getty 8/17 ÖSV-Adler: Noch schlimmer verhält es sich bei den österreichischen Skispringern. Seit 2002 gewann Österreich in dieser Disziplin immer mindestens eine Olympia-Medaille. Am bittersten: Im Teamspringen fehlten fast 100 Punkte auf Bronze. © getty 9/17 TOPS - Martin Fourcade (Biathlon, Frankreich): Der Dominator des Weltcups gewann drei Goldmedaillen, eine davon hauchdünn im Zielsprint beim Massenstart gegen Simon Schempp. Damit ist er der erfolgreichste Biathlet von Pyeongchang. © getty 10/17 Laura Dahlmeier (Biathlon, Deutschland): Das weibliche Pendant zu Fourcade ist Dahlmeier. Zwei Mal Gold und ein Mal Bronze stehen zu Buche, dazu zeigte sie starke Leistungen in den Staffel-Rennen, wo sie allerdings leer ausging. © getty 11/17 Marcel Hirscher (Ski Alpin, Österreich): Schon in der Techniker-freundlichen Kombination fuhr er dank einer bravourösen Abfahrt zum Sieg, danach ließ er Gold im Riesenslalom folgen. Den Hattrick verpasste er allerdings mit einem Ausfall im Slalom. © getty 12/17 Ester Ledecka (Ski Alpin, Snowboard, Tschechische Republik): Noch nie gewann eine Frau bei ein und denselben Olympischen Spielen Gold in zwei unterschiedlichen Sportarten. Ihr Super-G-Gold ist mit die größte Sensation von Pyeongchang. © getty 13/17 Nordische Dominierer: Die deutschen Athleten performten in einer eigenen Liga. Vor allem im Mannschaftswettbewerb war der Niveauunterschied von Frenzel, Geiger, Riessle und Rydzek zum Rest deutlich. © getty 14/17 Johannes Hosflot Kläbo (Langlaufen, Norwegen): Er krönte sich mit drei Goldmedaillen in Sprint, Teamsprint und Staffel zum Langlauf-König von Pyeongchang. Mit seinen 21 Jahren stehen ihm wohl noch einige Winterspiele bevor. © getty 15/17 Andreas Wellinger (Skispringen, Deutschland): Gold auf der Normalschanze, Silber auf der Großschanze und im Teamspringen - damit ist Wellinger der König der Lüfte. © getty 16/17 DEB-Team: Mit zwei Niederlagen ins Turnier gestartet, rechneten wohl nur die wenigsten mit einem Viertelfinal-Einzug der deutschen Nationalmannschaft. Doch dann folgte das Eishockey-Wunder, der Kapitän Marcel Goc und Co. bis ins Finale trug. © getty 17/17 Mixed-Wettkämpfe: Während die Staffel im Biathlon zum zweiten Mal stattfand, feierte das gemischte Doppel im Curling seine Olympia-Premiere. Beide Wettkämpfe waren eine Bereicherung, an der sich etwa der Skisprungsport ein Beispiel nehmen kann.

"Hatten noch mit den Feierlichkeiten von gestern zu tun"

Auf dem Flug selbst war zunächst Erholung angesagt - die zwei Wochen Olympia-Marathon forderten ihren Tribut. "Es war ein sehr schöner Flug. Zunächst ein bisschen ruhig, alle hatten noch ein bisschen mit den Feierlichkeiten von gestern zu tun", sagte Frenzel. Damit spielte er vor allem auf die partywütigen Eishockey-Spieler nach deren Silber-Coup an.

Nachdem die Kufen-Cracks am Sonntag zwar das Finale gegen die Olympischen Athleten aus Russland mit 3:4 nach Verlängerung verloren hatte, war dennoch die sensationelle Endspielteilnahme lange und feucht-fröhlich im Deutschen Haus gefeiert worden. Entsprechend müde waren alle Beteiligten auf dem 10:45 Stunden langen Flug. "Die erste Hälfte haben wir, glaube ich, alle verpasst", sagte Goc.

Doch etwas gefeiert wurde im Flieger nach ausreichender Ruhepause aber auch. Abwechselnd enterten mehrere Athleten das Cockpit und gesellten sich zu Flugkapitän Rolf Rehm.

Merkel gratuliert mit persönlichem Brief

Das Eiskunstlauf-Lieblinge Aljona Savchenko und Bruno Massot (Gold im Paarlauf) strahlten auch Tage nach ihrem größten Triumph über das ganze Gesicht, die Eishockey-Spieler Yannic Seidenberg und Timo Pielmeier teilten ihre Silbermedaillen gar mit dem Piloten-Team. Auch Frenzel (zweimal Gold und einmal Bronze) und Bob-Pilot Nico Walther (Silber im Vierer) sendeten via Twitter Grüße von jenseits der Wolken.

Aus Berlin waren derweil Grußworte der Bundeskanzlerin zu vernehmen. Angela Merkel werde jedem Athleten, der mit Edelmetall von Olympia in Südkorea heimkehrt, mit einem persönlichen Schreiben gratulieren, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag mit. Insgesamt hatte Deutschland 31 Medaillen geholt - 14-mal Gold, zehnmal Silber und siebenmal Bronze sind ein historischer Erfolg.

Für die heimgekehrten Sportler bleibt derweil nur bedingt Zeit zum Durchschnaufen. Am Samstag beginnt beispielsweise im Skispringen, in der Nordischen Kombination, im Langlauf und für die alpinen Skirennläufer wieder der Weltcup-Zirkus. Die Biathleten haben noch bis zum 8. März Pause.

Ganz hart kommt es für die Eishockey-Cracks, denn die DEL geht schon am Mittwoch in die entscheidende Phase im Play-off-Rennen. "Das ist natürlich jetzt ein straffer Plan. Da bleibt uns jetzt nur ein Tag mit der Familie. Dann heißt es: Back to business", sagte Ehrhoff.