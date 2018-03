"Drei Minuten Olympiasieger": Eishockey-Helden nach Drama stolz auf Silber

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Als die Russen ihnen brutal das Gold vom Silbertablett rissen, brach für die Eishockey-Helden von Pyeongchang eine Welt zusammen. "Wir waren drei Minuten Olympiasieger", sagte Verteidiger Moritz Müller in der ersten Enttäuschung. Bis 55,5 Sekunden vor Schluss hatte die grandios aufspielende deutsche Nationalmannschaft im Final-Thriller gegen den Rekordweltmeister mit 3:2 geführt, die größte Sensation in der Eishockey-Geschichte lag in der Luft.

Eine Dreiviertelstunde später, mit Silber um den Hals, siegte trotz des dramatischen 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1) nach Verlängerung der Stolz über den Schock. "Auf dem Bild, auf das wir unser Leben lang schauen werden, wollte ich nicht mit irgendeiner Grimasse stehen, sondern mit einem Lachen im Gesicht", sagte Torjäger Patrick Reimer nach der Siegerehrung für eine historische Leistung. "Meine Spieler und ich werden diese Tage niemals vergessen", ergänzte Bundestrainer Marco Sturm: "Solch ein Spiel gibt es nur einmal im Leben."

Drama in Schlussphase des unerwarteten Finals

Nach dem Tor von Jonas Müller (57.) waren Gold und das Wunder von Pyeongchang zum Greifen nahe. Doch Nikita Gusew (60.) erzwang die Verlängerung, in der Kirill Kaprisow nach 9:40 Minuten die deutschen Himmelsstürmer von Wolke sieben holte - Reimer saß auf der Strafbank. Es war ein Drama, manchen Spieler erinnerte es an die Traumfabrik Hollywood. "Vielleicht möchte das ja irgendjemand dort verfilmen", sagte der erneut überragende Torhüter Danny aus den Birken: "Dann hoffe ich nur, dass mich nicht Brad Pitt spielt."

Filmreif war der sensationelle Sturmlauf des krassen Außenseiters bis ins Endspiel auf alle Fälle. "Wir hätten nie damit gerechnet, hier das Finale zu erreichen", sagte Sturm: "Normalerweise sitzen wir zu Hause und gucken das vor dem Fernseher. Aber wir sind hier!"

Die Netzreaktionen zur Silbermedaille der Eishockey-Nationalmannschaft © getty 1/19 Ein unfassbares Turnier des DEB-Teams findet seinen Höhepunkt im dramatischen Finale gegen die Olympischen Athleten Russlands. Die Art und Weise, wie die Mannschaft über das gesamte Turnier auftrat, vergoldet Silber. Und Deutschland zollt Tribut. © twitter.com 2/19 Schon vor dem dramatischen Overtime-Krimi war die Begeisterung fürs deutsche Eishockey-Team spürbar. Unzählige Menschen stellten sich extra den Wecker für dieses historische Event. So auch Nationaltorhüterin Jenny Harß. © twitter.com 3/19 Das Wort "Helden" geht viral an diesem besonderen Sonntag. © twitter.com 4/19 Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sahen den Gewinn der Silbermedaille sicher die deutschen NHL-Stars. Tom Kühnhackl (Pittsburgh Penguins) und Co. konnten schließlich nicht mitwirken. © twitter.com 5/19 Selbes gilt für Korbi Holzer von den San Diego Gulls. Er fasst es in feinstem Denglisch zusammen: "So fu**ing schade!" © twitter.com 6/19 Sebastian Kehl übersetzt das mal eben kurz: "So fu**ing schade" heißt offenbar "sehr, sehr schade". Danke! © twitter.com 7/19 Tobi Schweinsteiger, der ältere Bruder von Bastian zeigt seinen Stolz. © twitter.com 8/19 Arne Friedrich kennt übrigens den wahren Olympiasieger. © twitter.com 9/19 Von Wahnsinnsteam zu Wahnsinnsteam. © twitter.com 10/19 Bei den Fußballern scheint dieser Sport auf Eis mit Kufen, Schläger, Puck und Co. äußerst beliebt zu sein. Auch die Bayern gratulieren. © twitter.com 11/19 Der BVB darf da natürlich nicht fehlen. © twitter.com 12/19 Kämpfer gratulieren Kämpfern. © twitter.com 13/19 Schwere Jungs unter sich: Toni Eggert und Sascha Benecken (Bronze im Rodeln) gratulieren dem DEB. © twitter.com 14/19 Die DEL-Teams sind schwer beeindruckt von der Leistung des DEB-Teams, so auch die Thomas Sabo Ice Tigers. © twitter.com 15/19 Die Kölner Haie unterstreichen noch einmal, was man im Laufe der Zeit erst noch wirklich realisieren wird: "Es ist und bleibt historisch!" © twitter.com 16/19 Die Grizzlys Wolfsburg halten's kurz und knackig. © twitter.com 17/19 Deutschlands Ausnahme-Schwimmer weist nochmal darauf hin, dass nicht das Finale und damit Gold verloren wurde, sondern Silber gewonnen. Gut gebrüllt, Paul Biedermann! © twitter.com 18/19 Die Meidericher halten es mit Paul Biedermann. Das DEB-Team GEWINNT Silber. © twitter.com 19/19 Eine fette, fette Party gibt's wohl auch im Sportministerium. Wie das wohl aussehen mag?

Deutschland kommt zwei Mal zurück - "Am Ende überwiegt der Stolz"

Nach dem 4:3 gegen Weltmeister Schweden und dem 4:3 gegen Rekord-Olympiasieger Kanada hatte seine Mannschaft bereits vor dem Finale die Legenden der Vergangenheit, die 1932 und 1976 jeweils Bronze gewonnen hatten, übertroffen. Im Endspiel geriet sie eine halbe Sekunde vor der ersten Drittelsirene durch Slawa Wojnow (20.) und im Schlussabschnitt durch Gusew (54.) zweimal in Rückstand, zweimal meldete sie sich mit dem Ausgleich zurück: durch Felix Schütz im Mittelabschnitt (30.) und durch Dominik Kahun nur zehn Sekunden nach dem 1:2 (54.).

"Am Ende überwiegt der Stolz", sagte Christian Ehrhoff, der vier Stunden später die deutschen Athleten als Fahnenträger zur Schlussfeier ins Olympiastadion führte. Danach zogen sie weiter ins Deutsche Haus, um den letzten Rest der Enttäuschung wegzuspülen. "Da lassen wir noch mal richtig die Sau raus", kündigte Reimer eine Party ohne Rücksicht auf Verluste an: "Wir reisen ab, deswegen interessiert es uns nicht mehr."

Eishockey hat Deutschland "elektrisiert" - Müller hofft auf Signalwirkung

Direkt vom Zapfhahn geht es am Montagmorgen zum Flughafen und zurück in die Heimat, in der die Nationalspieler mit ihren historischen Siegen eine Eishockey-Begeisterung auslösten, die zum Boom werden soll. "Sie haben ein ganzes Land elektrisiert - vom Jüngsten bis zum Ältesten", sagte DEB-Präsident Franz Reindl.

Mehr als fünf Millionen hatten schon beim Halbfinale vor dem Fernseher gesessen, zum Endspiel schalteten mehrere Millionen sogar morgens um fünf ein. "Wir sind alle Fußballfans", sagte Moritz Müller, "aber doch der Meinung, dass Platz für mehr als eine Sportart in Deutschland ist. Ich hoffe, dass es Signalwirkung hat und die Eltern ihre Kinder zum Eishockey schicken."