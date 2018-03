Kommentar zum DEB-Team bei Olympia: Kein Spiegelbild des deutschen Eishockeys

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis NBA Spurs @ Rockets Indian Super League Chennai -

Goa Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora Championship Brentford -

Cardiff NBA Timberwolves @ Wizards Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta CEV Champions League Belchatow -

Volley Lube Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK CEV Champions League BR Volleys -

Friedrichshafen Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 Copa Libertadores Independiente -

Millonarios NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Six Nations Italien -

Schottland Championship Fulham -

QPR Six Nations England -

Irland Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Six Nations Wales -

Frankreich Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) NBA Hawks @ Bucks Premier League Stoke -

Everton (Delayed) NHL Sharks @ Canucks J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Primera División Leganes -

Sevilla Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 CEV Champions League (W) Conegliano -

Dinamo Kasan NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow CEV Champions League Friedrichshafen -

BR Volleys NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter Friendlies Argentinien -

Italien NBA Jazz @ Spurs A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea Premiership Saracens -

Harlequins League One Shrewsbury -

Wimbledon Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 League Two Luton -

Barnet Pro14 Munster -

Scarlets NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra League Two Chesterfield -

Notts Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 League One Portsmouth -

Oxford Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks

Deutschland hat nach einer dramatischen Niederlage im Endspiel gegen Russland Silber im Eishockey bei den Olympischen Spielen 2018 gewonnen. Nun müssen DEB und DEL die Gunst der Stunde nutzen, andernfalls wird sich Marco Sturm abwenden. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Felix Götz.

Jedem Außenstehenden tat es einfach nur gut zu sehen, dass zumindest einige DEB-Cracks wieder lachen konnten, als sie mit Silber dekoriert wurden. Für einige Minuten hatten sie in ihrer Niedergeschlagenheit nach dem unfassbar bitteren Ende des Finales wie Verlierer gewirkt - ein absurder Gedanke nach diesem Olympia-Auftritt.

Es war der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys. Die Sturm-Truppe hat es inmitten des ganzen deutschen Medaillenregens in Südkorea geschafft, ihren Sport in den Fokus zu stellen.

Millionen Menschen kamen wegen ihnen am Sonntagmorgen zu unchristlicher Zeit aus den Federn gekrochen. Wegen Eishockey! In Deutschland! Eigentlich unvorstellbar! Sie haben DIE Cinderella-Story bei diesen Olympischen Spielen geschrieben, über die sogar in Nordamerika, dem Mekka des Eishockey-Sports, ausgiebig berichtet wurde. Jedes einzelne Mitglied dieses Teams ist damit ein Champion. Basta!

Maue Nachwuchsarbeit beim DEB und in der DEL

Der Anteil von Bundestrainer Sturm ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Seit der 39-Jährige 2015 ans Ruder kam, hat Deutschland bei zwei Weltmeisterschaften das Viertelfinale erreicht und nun Olympia-Silber geholt - eine herausragende Ausbeute.

Dabei darf man nicht vergessen, dass die Bedingungen, unter denen der Niederbayer beim DEB arbeitet, nicht gerade rosig sind. Das ihm zur Verfügung stehende Spielermaterial gibt die erreichten Ergebnisse - unabhängig von der Anwesenheit der NHL-Spieler - eigentlich gar nicht her. Das wundersame Olympia-Abschneiden ist damit alles andere als ein Spiegelbild der Situation im deutschen Eishockey insgesamt.

Es kommen zu wenige Qualitäts-Spieler nach, die Nachwuchsförderung ist freundlich ausgedrückt mittelmäßig. Das gilt für den DEB an sich und für große Teile der DEL. Dass die U20-Nationalmannschaft nun zum dritten Mal in Folge lediglich bei der B-WM antritt, spricht Bände.

Sturm im Fokus der NHL

Sturm ist sich dieser gravierenden Mängel bewusst. Sie sind der Hauptgrund, weshalb sich der frühere NHL-Star mit seiner Vertragsverlängerung bis 2022 schwer tat. Es liegt nun am Verband und der Liga, die Welle der Euphorie schleunigst zu nutzen. Sturm benötigt die Unterstützung aller Entscheidungsträger im deutschen Eishockey, um deutlich bessere Strukturen zu schaffen.

Sollte dies nicht konsequent geschehen, wird Sturm seine Koffer - Vertrag hin oder her - vorzeitig packen. Man darf getrost davon ausgehen, dass ihm in Zukunft Angebote aus der NHL vorgelegt werden. Als Assistant Coach, womöglich eines Tages sogar als Headcoach.

Das deutsche Eishockey hat die Wahl: Ist die Silbermedaille von Südkorea für die Zukunft Gold wert? Oder bleibt sie ein einmaliges Wunder, in dem man sich wie schon nach Bronze 1976 für die nächsten 42 Jahre suhlen will?