"Domi" Thiem startet auch 2017 mit Sieg

Donnerstag, 05.01.2017

Dominic Thiem meistert seine erste Aufgabe in Brisbane in zwei Sätzen

Es war ein ziemlich hartes Stück Arbeit, doch der Auftakt wäre mal geglückt: Dominic Thiem ist in die neue Saison mit einem Sieg gestartet. Der 23-Jährige hat beim Brisbane International am Donnerstagmorgen nach MEZ nach einem Freilos seine Achtelfinal-Partie gewonnen: Der topgelistete Niederösterreicher (ATP 8) setzte sich gegen den australischen Wildcard-Besitzer Sam Groth (ATP 180) nach 1:29 Stunden Spielzeit mit 7:6 (5), 6:3 durch. Der Halbfinalist des Vorjahres, als er erst von Roger Federer gestoppt worden war, buchte hiermit ein Viertelfinal-Duell mit dem siebtgesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 17), der bereits zwei souveräne Zwei-Satz-Erfolge in den Beinen hat. Das Match ist für Freitag (auf tennisnet.com in den Livescores) angesetzt.

Weitere Informationen folgen.

