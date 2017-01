Starke Thiem-Generalprobe im Doppel

Dienstag, 03.01.2017

Am Dienstagmorgen nach MEZ ist es soweit gewesen: Dominic Thiem hat den ersten Auftritt in der neuen Saison hingelegt. Und es war sogleich ein sehr erfolgreicher, denn der 23-Jährige hat beim Brisbane International beim ersten gemeinsamen Start mit Kei Nishikori die Doppel-Titelverteidiger geschlagen. Der Niederösterreicher und der Japaner rangen die zweitgesetzten Henri Kontinen (Finnland) und John Peers (Australien), Sieger der ATP World Tour Finals in London, in Runde eins des ATP-World-Tour-250-Hartplatzturniers mit 1:6, 6:3, 12:10 nieder. Der heimische Youngster und Asiens mit Abstand bester Tennisspieler der Geschichte treffen damit am Mittwochmorgen, um nicht vor 5:00 Uhr nach MEZ, im Viertelfinale auf die beiden Aufschlagriesen Gilles Müller (Luxemburg) und Sam Querrey (USA).

Die Begegnung war für alle Beteiligten ein regelrechtes Geduldspiel - weil auf dem eigentlich überdachten Show Court 1 immer wieder entstehende Feuchtigkeit einen späteren Beginn und dann mehrmalig Unterbrechungen mit sich brachte. Nishikori/Thiem waren ab dem Ausgleich zum 1:1 und einer Spielpause bei 1:2 und 15:40 bei Aufschlag von Ersterem ohne Chance, im zweiten Satz nützten sie aber den einzigen Breakball bei 3:2 zur Vorentscheidung, erzwangen so das Match Tiebreak. Dort verspielten die beiden ein 4:2, 7:5 und 8:7 und sahen sich bei 8:9 sogar mit einem Matchball konfrontiert. Ausgerechnet in diesem Moment half ihnen Kontinen mit einem fürchterlichen Volleyfehler, und so war es schließlich Thiem, der bei ihrem zweiten Matchball den Sack zumachte.

Einzel-Auftakt erst am Donnerstag

Während es im Doppel also gleich am nächsten Tag weitergeht, wird Thiem im Einzel erst am Donnerstag seinen ersten Einsatz haben. Jetzt kennt er auch seinen dortigen ersten Gegner: Es wird der Aufschlaggeschwindigkeits-Weltrekordhalter Sam Groth. Der australische Wildcard-Spieler (ATP 180) nahm den Franzosen Pierre-Hugues Herbert (ATP 78) nach hartem Kampf, unter anderem dank 20 Assen, mit 6:3, 5:7, 7:5 raus. Der Lichtenwörther, der zum Auftakt ein Freilos hatte, besitzt an den 29-Jährigen jedenfalls beste Erinnerungen, gewann er doch beide bisherigen Duelle im Vorjahr: in Miami mit 7:5, 6:2 und in Stuttgart mit 7:6 (3), 7:6 (2).

