"Domi" Thiem nach Satzrückstand weiter

Dienstag, 17.01.2017

"Keine richtige Erklärung für diese Leistungen" will Dominic Thiem, laut eigenen Worten auf seiner offiziellen facebook-Fanseite vom Samstag, für seine knappen Viertelfinal-Niederlagen bei den ATP-World-Tour-250-Vorbereitungsevents in Brisbane und Sydney gehabt haben. Zu Beginn des ersten großen Highlights der neuen Saison ist es für ihn dafür nun besser gelaufen: Der 23-Jährige hat bei den Australian Open in Melbourne am Dienstagmorgen nach MEZ sein Auftaktspiel gewonnen - wenn auch nach hartem Kampf. Der achtgesetzte Niederösterreicher (ATP 8) bezwang in der ersten Runde den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 56), nach 2:54 Stunden unter glühender Hitze auf Show Court 3, mit 4:6, 6:4, 6:4, 6:3. Nach den Niederlagen der Brüder Gerald und Jürgen Melzer vom Montag steht der Lichtenwörther somit als einziger Österreicher in der zweiten Einzel-Hauptrunde. Um wie im letzten Jahr in die dritte Runde der Grand-Slam-Veranstaltung im Melbourne Park einzuziehen, braucht das rot-weiß-rote Tennis-Aushängeschild am Donnerstag einen Erfolg über den Portugiesen Joao Sousa (ATP 37) oder den Australier Jordan Thompson (ATP 76).

Weitere Informationen folgen.

