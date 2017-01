Lange auf Augenhöhe mit dem "Maestro"

Montag, 16.01.2017

Zum ersten Mal standen sie beide in einem Grand-Slam-Hauptfeld - der Montag war ein ganz besonderer Tag für die Melzer-Brüder. Geendet hat er jedoch mit zwei Niederlagen: Nachdem Gerald Melzer (ATP 87) zu Beginn des Spieltags wie berichtet trotz eines Matchballs mit 7:5, 3:6, 6:2, 6:7 (2), 1:6 an dem erst 17-jährigen, australischen Wildcard-Inhaber Alex De Minaur (ATP 301) gescheitert war, ist am Ende auch der ältere Jürgen Melzer in der ersten Runde der Australian Open in Melbourne ausgeschieden. Das aber gegen ein völlig anderes Kaliber: Der Niederösterreicher (ATP 300) musste sich im Vergleich der 35-Jährigen niemand Geringerem als dem 17-maligen "Major"-Titelgewinner Roger Federer (ATP 17) bei dessen mit Spannung erwarteten Comeback im Turniertennis beugen. Der Ex-Weltranglisten-Achte musste sich der längsten Nummer eins der Welt in der Geschichte nach 2:05 Stunden über weite Strecken sehr guter Gegenwehr mit 5:7, 6:3, 2:6, 2:6 geschlagen geben. Der siegreiche Schweizer "Maestro" steht damit in der zweiten Runde, wo auf ihn ein weiterer Qualifikant wartet: der 20 Jahre alte US-Amerikaner Noah Rubin (ATP 200), diesmal ein Rechtshänder.

Weitere Informationen folgen.

