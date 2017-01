"Domi" Thiem überraschend gescheitert

Donnerstag, 12.01.2017

Nach knapp 2:40 Stunden Spielzeit hatte er am Mittwoch im Achtelfinale den portugiesischen Qualifikanten Gastao Elias (ATP 84) mit 6:7 (5), 6:3, 7:5, auch beim dritten Duell der beiden, knapp besiegt. Und auch im zweiten Auftritt beim Apia International Sydney musste Dominic Thiem hart kämpfen - mehr als ihm lieb war. Denn der 23-Jährige ist beim ATP-World-Tour-250-Hartplatzturnier in der Olympiastadt aus dem Jahr 2000 wie in der Vorwoche in Brisbane nach einem Freilos und einem Matcherfolg schon im Viertelfinale gescheitert. Der topgesetzte Niederösterreicher (ATP 8) zog gegen den Briten Daniel Evans (ATP 66), nach 2:02 Stunden, überraschend mit 6:3, 4:6, 1:6 den Kürzeren. Der rot-weiß-rote Jungstar fliegt hiermit mit vier Einzelpartien an Spielpraxis zu den Australian Open in Melbourne, wo er in der Vorsaison die dritte Runde erreicht hatte. Er wird gerade noch unter den Top Acht gesetzt sein - und entgeht so bis zum Viertelfinale besser gereihten Gegnern.

Thiem kriegt Eigenfehler nicht in den Griff

Während Elias mit dem ungemein hohen, von Thiem eingeschlagenen Spieltempo umzugehen wusste, so glückte dies Evans jeweils vor allem am Satzanfang. Nach glatten Aufschlaggames für beide schlug der Lichtenwörther sogleich bei der ersten Breakmöglichkeit zum 4:2 zu und nahm seinem Kontrahenten zum Schluss nach dessen 40:30-Führung nochmal das Service ab. Der zweite Abschnitt begann für Thiem ziemlich unglücklich: Nach einem 40:15 verspielte er sein Servicespiel, ließ die Chance aufs Rebreak liegen und kassierte dank eines katastrophalen Smashfehlers gar das Doppelbreak zum 0:3. Der Schützling von Österreichs Starcoach Günter Bresnik konterte mit einem Rebreak und holte nach 40:0 für Evans auch das zweite Break auf, bloß um seinen Aufschlag sofort wieder zum 3:4 abzugeben. Dennoch schien es lediglich eine Frage der Zeit zu sein, bis er das Tempo wieder anzieht und die Kontrolle übernimmt.

Doch zu viele Eigenfehler unterliefen ihm in dieser Phase. Schon im achten Spiel waren es im zweiten Satz mit 14 genau doppelt so viele wie im ersten. Und das sollte sich auch nicht mehr ändern. Zwar vermochte Thiem bei 3:5 zuerst einen Satzball abzuwehren und kam nach sofort 30:0 und 40:15 für Evans im nächsten Game noch einmal zu einer Ausgleichschance zum 5:5, aber letztlich nützte sein Gegner den gesamt vierten Satzball. Im dritten Durchgang verschlief er abermalig den Start, konnte Evans über dessen schwächere Rückhand immer weniger unter Druck setzen und die Anzahl der unerzwungenen Fehler nicht reduzieren - und sah sich, nach einem vergebenen Rebreakball bei 0:1, rasch bei 0:4 wieder. Und auch ein letztes Aufbäumen blieb aus, die Kräfte schwanden bei Thiem, die Eigenfehler allerdings nicht. Und so musste er Evans wenig später zum Einzug in dessen erstes ATP-Halbfinale überhaupt gratulieren.

