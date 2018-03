Hirscher: "Taktik hat noch nie funktioniert"

Brasil Open Men Single Live ATP Sao Paulo: Viertelfinale Abierto Mexicano TELCEL Women Single Live WTA Acapulco: Halbfinale World Rugby Sevens Series Live Las Vegas: Tag 1 NBA Live Raptors @ Wizards UK Open UK Open: Tag 2 -

Ski-Star Marcel Hirscher will am Wochenende bei den Technikrennen in Kranjska Gora die Taktik außen vor lassen. "Taktik hat noch nie funktioniert. Wenn ich die Möglichkeit habe, will ich um den Sieg mitfahren", sagte der Salzburger an seinem 29. Geburtstag. Er kann im Riesentorlauf und Slalom die kleinen Kristallkugeln holen und im Gesamtweltcup entscheidend davoneilen.

"Ob es schon das Wochenende ist mit den großen Entscheidungen, das wird sich herausstellen", sagte der Salzburger, der seinen siebenten Triumph im Gesamtweltcup in Folge fixieren kann. "Ich werde alles versuchen und daran setzen. Aber egal, wie das jetzt ausgeht, zehn Saisonsiege, Doppel-Olympiasieger, ich lasse mir die Saison nicht mehr als schlecht bezeichnen", stellte er klar.

"Insofern es in dieser kurzen Zeit möglich" gewesen sei, habe er nach den Olympischen Spielen in Südkorea die Batterien wieder aufgeladen. "Es war eine stressige, erfolgreiche und ereignisreiche Zeit. Ich freue mich, dass es jetzt wieder weiter und im Weltcup um Punkte geht."

Weiter volles Risiko

Drei Tage hat er sich auf der Reiteralm vorbereitet, zwei Tage Slalom, einen Tag Riesentorlauf trainiert. Nach den aggressiven Schneeverhältnissen in Pyeongchang musste er sich erst wieder auf die heimischen Bedingungen einstellen. "Wieder mehr mit Druck fahren", lautete die Devise.

So wie er in die Saison gegangen ist, als nach seinem Knöchelbruch Weltcupkugeln kein Thema waren, so will er den Winter auch beenden. "Klar, ich denke auch über den Gesamtweltcup nach. Und dann komme ich immer wieder dort hin zurück, wo ich mir denke, nein, du hast die Saison heuer angefangen, um Rennen zu gewinnen, im Sinne von volles Risiko zu gehen. Und das möchte ich mir eigentlich beibehalten. Ich versuche, der Versuchung zu widerzustehen und trotzdem mein Ding durchzuziehen. Es ist lässig und super aufgegangen."