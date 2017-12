Herren Ski-Weltcup 2017/2018: Infos, Rennen, Kalender, Ergebnisse

William Hill World Championship Live World Darts Championship: Tag 3 -

In der Ski-Weltcup-Saison 2017/2018 liegt der große Fokus natürlich auf den Olympischen Winterspielen im Februar 2018. Doch auch abseits der Jagd auf Gold, Silber und Bronze ist Spannung garantiert. Die große Frage ist: Kürt sich Marcel Hirscher zum siebenten Mal in Folge zum Gesamt-Weltcupsieger oder kommt es heuer zur Wachablöse. SPOX hat alle Infos, Termine und Ergebnisse zum FIS Ski-Weltcup der Herren!

Die 52. Weltcup-Saison wird vom 28. Oktober 2017 bis zum 18. März 2018 ausgetragen. Ende Oktober stand in Sölden der Weltcup-Auftakt auf dem Programm. Neben den Olympischen Spielen sind für die Herren die Rennen in Wengen, Kitzbühel und Schladming die großen Saison-Highlights. Bei den Männern werden (vorbehaltlich möglicher Absagen) 38 Weltcup-Rennen an 20 verschiedenen Weltcup-Orten ausgetragen. Noch bevor die Saison so richtig startete, wurde sie von dem tragischen Tod des französischen Abfahrers David Poisson überschattet.

Wo kann ich den Ski-Weltcup im TV und im Livestream verfolgen?

TV-Übertragung in Österreich Livestream in Österreich ORF tv.orf.at

Kann ich den Ski-Weltcup auch im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem LIVETICKER von SPOX könnt ihr alle Rennen des Ski-Weltcups live mitverfolgen.

Der Herren-Ski-Weltcup-Kalender 2017/2018

Die wichtigsten Änderungen im Ski-Weltcup

Die Herren kehren mit einer Abfahrt und einer Alpinen Kombination nach Bormio zurück. Nach drei Jahren (Ersatzort war das benachbarte Santa Caterina) ist die spektakuläre Stelvio-Piste in Norditalien dank großer Investitionen in die Schneeproduktion damit wieder Schauplatz von Herren-Weltcuprennen.

Am 1. Jänner 2018 findet in der norwegischen Hauptstadt Oslo erstmals ein City Event statt. Die 16 besten Damen und Herren bestreiten ihr Parallelrennen im Auslauf der Holmenkollen-Schanze. Der bereits etablierte City Event in Stockholm geht am 30. Jänner in Szene.

Die Nationenquote bei City Events soll fallen. Damit folgt beim Ausfall eines Teilnehmers nicht mehr automatisch ein Läufer aus der gleichen Nation nach, sondern der nächste in der Slalom-Weltrangliste. Die Komitees sind sich über diesen Schritt einig, eine Absegnung der Änderung durch den FIS-Vorstand Anfang November gilt als sicher.

Die Herren fahren ab diesem Winter im Riesentorlauf mit kürzeren Ski (Minimumlänge 1,93 m), deren Radius zudem von 35 auf 30 Meter reduziert wurde. Damit wurde die unter viel Kritik vor fünf Jahren oktroyierte Radius-Erweiterung wieder etwas zurückgenommen. Weil die Ski nun - vorausgesetzt die Torabstände bleiben gleich - wieder etwas leichter um die Kurve zu bringen sind, hofft man auf die vermehrte Teilnahme von Speed-Fahrern und weniger Rückenbeschwerden bei den Läufern.

Bei den Herren werden die Kurssetzer in Super-G, Riesentorlauf und Slalom nun erst fünf Tage vor jedem Rennen ausgelost und nicht (wie weiterhin bei den Damen) schon vor der Saison. Das soll für mehr Fairness sorgen, weil es z.B. für die Fahrer aus dem Land des jeweiligen Kurssetzers nicht mehr so leicht möglich ist, spezielle Tor-Kombinationen schon lange vor dem Rennen zu üben.

Der Team-Bewerb hat sich so gut etabliert, dass er nach der Einführung bei Weltmeisterschaften (2005) im Februar 2018 erstmals auch bei Olympischen Spielen in Südkorea ausgetragen wird. In Pyeongchang wird er am 24. Februar (Samstag) der letzte Alpinbewerb sein.

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Wer sind die Titelverteidiger?

Disziplin Sieger Gesamt Marcel Hirscher (AUT) Abfahrt Peter Fill (ITA) Super-G Kjetil Janrud (NOR) Riesenslalom Marcel Hirscher (AUT) Slalom Marcel Hirscher (AUT) Alpine Kombination Alexis Pinturault (ITA) Nationen-Wertung Österreich

Wann und wo findet in dieser Saison das Ski-Weltcup-Finale statt?

Als Generalprobe für die Ski-WM im Februar 2019 geht das Finale der Ski-Weltcup-Saison im März im norwegischen Aare über die Bühne.