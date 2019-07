Offiziell: Thorsten Röcher kehrt zum SK Sturm zurück

Seit längerem wurde über eine Rückkehr von Thorsten Röcher zum SK Sturm gemunkelt (SPOX berichtete) - nun ist es offiziell. Der Flügelspieler wechselt leihweise - mit Kaufoption - vom FC Ingolstadt zurück nach Graz.

Röcher wird erneut seine Nummer 29 bei den Grazern erhalten und vorerst für ein Jahr vom deutschen Klub ausgeliehen werden, Sturm hält aber eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

Für die Blackies konnte der Linksaußen in 37 Spielen starke acht Tore und 17 Vorlagen liefern, an diese Zeit soll der 28-Jährige natürlich anschließen.

"Über die sportlichen Qualitäten von Thorsten muss ich nicht viele Worte verlieren. Die 25 Scorerpunkte der Saison 17/18 sagen genug über die Leistungsfähigkeit eines Spielers wie Thorsten Röcher für den SK Sturm aus. Natürlich bin ich sehr erfreut, dass er sich nun zum zweiten Mal ausdrücklich für den SK Sturm entschieden hat. Darüber hinaus bin ich voller Zuversicht, dass er alles unternehmen wird, um dort anzuschließen, wo er vor einem Jahr in Graz aufgehört hat", so Geschäftsführer Sport Günter Kreissl.

Auch Neo-Coach Nestor El Maestro zeigt sich sehr erfreut über die Neuverpflichtung: "Thorsten ist ein technisch versierter und charakterstarker Spieler. Er bringt außerdem Torgefahr, egal ob als Torschütze oder Assist-Geber, mit. Ich freue mich ihn zumindest in der kommenden Saison in unserer Mannschaft zu haben."

Thorsten Röcher: "Kann es kaum erwarten vor den Fans aufzulaufen"

Gegangen als Vize-Meister und Cupsieger, hat Thorsten Röcher Sturm Graz noch in guter Erinnerung, wie er betont:

"Ich habe den SK Sturm im letzten Jahr mit vielen tollen Erinnerungen verlassen. In diesem einen Jahr in Ingolstadt war ich laufend mit Mannschaftskollegen und Mitarbeitern aus Graz in Kontakt. Umso mehr freue ich mich, wieder zurück zu sein. Ich kann es kaum erwarten das erste Mal hier in Messendorf zu trainieren und dann vor unseren tollen Fans aufzulaufen. Wir müssen wieder eine Einheit werden, wie es vor einem Jahr war."

Noch sollen aber noch nicht alle Formalitäten geklärt sein, wie der Verein bei seiner Aussendung erwähnt. Jedoch soll sich das alles bis morgen Vormittag geklärt haben.