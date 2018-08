FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien im Livestream: Wo kann ich die Partie live im TV sehen?

Der FC Red Bull Salzburg hat nach dem erfolgreichen Hinspiel in der dritten CL-Quali-Runde am Samstag Austria Wien zu Gast (ab 17 Uhr im LIVETICKER). Vor heimischem Publikum wollen die Salzburger ihre Tabellenführung verteidigen. SPOX erklärt, wo es einen Livestream und Liveticker zur Partie gibt.

FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien: Wann und wo findet das Spiel statt?

Spiel FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien Datum Samstag, 11. August 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Red Bull Arena Schiedsrichter Manuel Schüttengruber

Salzburg gegen Austria: Das Bundesliga-Duell im Livestream oder live im TV

Die neue 12er-Bundesliga wird komplett auf dem Bezahlsender Sky übertragen. Auf Sky Sport Austria beginnt ab 16 Uhr die Übertragung mit Vorberichten zu allen drei Samstagsspielen. Neben Salzburg - Austria ist das Hartberg - Mattersburg und Altach - Wacker Innsbruck.

Wer das Duell zwischen Salzburg und der Wiener Austria in der Einzeloption sehen will, wird auf dem Sender Sky Sport 8 fündig. Der ORF zeigt zudem ab 19 Uhr eine Zusammenfassung der Partie.

Austria Wien bei RB Salzburg: Gibt es einen Liveticker?

SPOX liefert zu allen Spielen der Österreichischen Bundesliga einen Liveticker. Zum Ticker zu Salzburg gegen Austria geht's hier!

RB Salzburg - FK Austria Wien: So könnten Aufstellungen aussehen

Salzburg : Stankovic - Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer - X. Schlager, Samassekou, Wolf, Junuzovic - Yabo, Dabbur

: Stankovic - Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer - X. Schlager, Samassekou, Wolf, Junuzovic - Yabo, Dabbur Austria: Pentz - Klein, Madl, Igor, Salamon - Grünwald, Ebner, Prokop, Matic - Friesenbichler, Turgeman

© GEPA

Das sagen Marco Rose und Thomas Letsch vor Salzburg - Austria

Marco Rose (Trainer Red Bull Salzburg): "Austria Wien ist immer ein spannender Gegner. Sie wollen die letzte Saison vergessen machen. Da gilt es für uns, dagegenzuhalten."

Thomas Letsch (Trainer Austria Wien): "Wir wissen, was auf uns zukommt. Salzburg hat im Vergleich zur Vorsaison kaum Veränderungen vorgenommen und bisher alles gewonnen. Umso wichtiger ist es, dass wir an uns glauben. Wir wollen mitspielen und sie selbst vor Probleme stellen. Ich merke der Mannschaft eine sehr positive und gute Grundstimmung an und spüre, dass sie richtig heiß auf das Spiel in Salzburg ist."

Red Bull Salzburg - Austria Wien: So liefen die letzten fünf Duelle

Datum Heim Auswärts Ergebnis 27.05.2018 Austria Wien RB Salzburg 4:0 18.03.2018 RB Salzburg Austria Wien 5:0 03.12.2017 Austria Wien RB Salzburg 1:1 24.09.2017 RB Salzburg Austria Wien 0:0 25.05.2017 Austria Wien RB Salzburg 2:3

Salzburg - Austria: Die Fakten vor dem Spiel