Red Bull Salzburg gewinnt Wasserschlacht gegen Shkendija Tetovo klar

Der FC Red Bull Salzburg hat das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League gewonnen. Gegen den mazedonischen Meister Shkendija Tetovo setzten sich die Salzburger vor eigenem Publikum mit 3:0 (2:0) durch und darf wohl mit dem Aufstieg ins Playoff rechnen.

Munas Dabbur brachte die Hausherren vor 10.050 Zusehern in der 16. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Front. Im Laufe der ersten Spielhälfte kamen die Gäste aber immer besser in die Partie, Cican Stankovic bewahrte die Salzburger vor einem Gegentreffer.

Kurz vor dem Pausenpfiff trat Junuzovic einen Freistoß aus Kroos-ähnlicher Position auf dem linken Flügel, Dabbur verlängerte per Kopf ins rechte Toreck und stellte auf 2:0.

Nach der Halbzeit übernahm Salzburg wieder das Kommando, und das bei heftigem Regen. In der 81. Minute wurde Ulmer im Strafraum zu Fall gebracht, diesmal sorgte Diadie Samassekou für den Treffer vom Punkt.

Red Bull Salzburgs Zlatko Junuzovic vom Platz gestellt

Beim Stand von 3:0 wurde Zlatko Junuzovic wegen eines Foulspieles vom Platz gestellt. In der ersten Halbzeit sah er völlig ungerechtfertigt eine Gelbe Karte für eine angebliche Schwalbe. Damit wird der Königstransfer der Bullen im Rückspiel fehlen.

"Es ist natürlich bitter, das Rückspiel zu verpassen. Aber die Jungs werden das schon schaffen. Die Gelb-Rote Karte kann ich absolut nicht nachvollziehen", sagte Junuzovic.

Wenige Momente später kam es zu einem Stromausfall, das Match wurde für mehrere Minuten unterbrochen. Bei grenzwertigen Bedingungen wurde die Partie ins Trockene gebracht.

"Das war kein Fußballspiel mehr, das war Zufall. Zum Glück haben wir schon 3:0 geführt", sagte Trainer Marco Rose nach der Partie. "Sie haben versucht, unsere Raute außen rum zu überspielen, sie haben clever agiert. Wir haben am Dienstag noch einen schweren Job vor uns in Mazedonien. Aber wir haben verdient gewonnen - auch in der Höhe."

In bisher zehn Anläufen erreichten die "Bullen" sechs Mal die letzte Qualifikations-Runde, der Sprung in die Königsklasse gelang bisher jedoch noch nie. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Skopje statt.

Red Bull Salzburg und der Champions-League-Fluch © GEPA 1/36 Seit dem Einstieg von Red Bull träumt Salzburg von der Königsklasse. Zehn Mal haben es die Bullen bislang versucht, geklappt hat es bisher aber nie. Die Chronologie des Scheiterns. © GEPA 2/36 Saison 2006/07: Den ersten Versuch in die Champions League einzuziehen starteten die Salzburger 2006/07 unter dem Trainer-Gespann Trapattoni/Matthäus. In der zweiten Runde wartete zuerst der FC Zürich. © GEPA 3/36 Nach einem 1:2 im Hinspiel stiegen die Salzburger mit einem 2:0-Sieg im Rückspiel in die dritte Runde auf. Dort hatten es die Bullen mit einem großen Kaliber zu tun. © GEPA 4/36 Allerdings konnten Lokvenc und Co. dem FC Valencia zumindest zu Hause Paroli bieten. Karel Pitak schoss RBS zum 1:0-Hinspiel-Sieg. © GEPA 5/36 Auswärts war dagegen nichts mehr zu holen. Fernando Morientes und ein damals 20-jähriger David Silva schossen Salzburg mit 3:0 aus dem Bewerb. © GEPA 6/36 Saison 2007/08: Eine Saison später durfte sich Salzburg erstmals als Meister versuchen. Die erste Hürde hieß Ventspils... © GEPA 7/36 ... war aber für die Bullen kein Problem. Dem 3:0 auswärts folgte ein 4:0-Kantersieg zu Hause. Damit zog die Trapattoni-Truppe erneut ins Playoff ein. © GEPA 8/36 Dort wartete mit Schachtjor Donezk eine schwere, aber durchaus machbare Hürde. Das Hinspiel gewann Salzburg durch ein Zickler-Tor mit 1:0 und auch auswärts sah es lange Zeit gut aus. © GEPA 9/36 Remo Meyer erzielte in der Ukraine früh das 1:0, Schachtjor kämpfte sich aber zurück. Drei Minuten vor Schluss gelang Brandao noch das 3:1. So nah war Salzburg der CL seitdem nie wieder. © GEPA 10/36 Saison 2009/10: Nach einem Jahr Wartezeit durfte Salzburg im Sommer 2009 den nächsten Anlauf nehmen. Und fast wäre schon in der zweiten Runde Endstation gewesen. © GEPA 11/36 Nach einem mageren 1:1 im Hinspiel gegen Bohemians sorgte Patrik Jezek in Dublin erst kurz vor Schluss für das viel umjubelte 1:0. Der Zitteraufstieg war geschafft. © GEPA 12/36 Gegen Dinamo Zagreb, den Gegner der dritten Runde, sah es nach dem 1:1-Hinspiel nicht so rosig aus. Der heutige Juve-Star Mario Mandzukic bereitete den Bullen große Probleme, fehlte aber zum Glück im Rückspiel in Zagreb. © GEPA 13/36 Salzburg nützte das eiskalt aus und siegte durch Treffer von Svento und Nelisse mit 2:1. Damit stand Red Bull erstmals fix in einer internationalen Gruppenphase, allerdings wollte man ja unbedingt in die Champions League. © GEPA 14/36 Im Playoff war jedoch gegen Maccabi Haifa Endstation. Die Israelis siegten in Salzburg 2:1, zu Hause dann noch klarer mit 3:0. © GEPA 15/36 Die Enttäuschung nach dem erneuten Scheitern war Janko und Co. deutlich anzusehen, immerhin gab es in der Europa League als Trost einen nie dagewesenen Erfolgslauf. © GEPA 16/36 Saison 2010/11: Ein Jahr später durfte sich Salzburg erneut in der CL-Quali versuchen. Das Hinspiel der ersten Runde entschieden Wallner und Co. gegen Torshavn klar mit 5:0 für sich. © GEPA 17/36 Im Rückspiel auf den Färöern setzte es allerdings eine 0:1-Blamage, die nach dem klaren Hinspiel-Erfolg jedoch belanglos war. © GEPA 18/36 Der zweite Gegner war schon wesentlich härter. In Nikosia holten die Bullen ein 1:1 - ein Ergebnis, das für das Rückspiel hoffen ließ. © GEPA 19/36 Und die Hoffnungen wurde eindrucksvoll bestätigt. Salzburg fegte Omonia mit 4:1 vom Platz und sicherte sich erneut die fixe EL-Teilnahme. © GEPA 20/36 Mit der Königsklasse wurde es aber wieder nichts. Hapoel Tel Aviv erwies sich als zu starker Gegner und verschaffte sich mit dem 3:2 im Hinspiel eine gute Ausgangsposition. © GEPA 21/36 Das Rückspiel in Tel Aviv hielt die Stevens-Truppe lange Zeit offen, zu mehr als zu einem 1:1 reichte es allerdings nicht. Wieder war im CL-Playoff Endstation. © GEPA 22/36 Saison 2012/13: Das CL-Abenteuer war im Sommer 2012 relativ schnell beendet. Gegen die Fußballzwerge aus Düdelingen setzte es eine der größten Blamagen der österreichischen Fußball-Geschichte. © GEPA 23/36 Das Hinspiel verloren die Salzburger in Luxemburg mit 0:1, das 4:3 zu Hause reichte nicht. © GEPA 24/36 Saison 2013/14: Als Nicht-Meister hat Salzburg gleich zum Auftakt einen großen Gegner zugelost bekommen. Trotz zahlreicher Chancen musste sich RBS im Hinspiel gegen Fenerbahce mit einem 1:1 zufrieden geben. © GEPA 25/36 Auch im Rückspiel in Istanbul fanden die Mozartstädter gute Gelegenheiten vor, am Ende stand aber eine 1:3-Niederlage sowie das erneute Scheitern in der CL-Quali. © GEPA 26/36 Saison 2014/15: Die dritte Runde der CL-Quali ging gegen die Aserbaidschaner Qarabag Agdam mit einem Gesamt-Score von 3:2 an die Bullen. In der Qualifikationsrunde hieß die letzte Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase Malmö FF. © GEPA 27/36 Kampl und Co. gewannen zuhause noch mit 2:1, der Aufstieg war zum Greifen nahe. In Malmö schockten die Gastgeber Salzburg aber gleich in der Anfangsphase doppelt und setzten sich am Ende mit 3:0 durch. Red Bull verlor gesamt mit 2:4. © GEPA 28/36 Saison 2015/2016: Salzburg bekam nur ein Jahr später die Chance, sich an Malmö für die Schlappe aus dem Sommer 2014 zu revanchieren. Und es sah tatsächlich ganz danach aus, dass die Bullen die Hürde Malmö in der dritten Quali-Runde packen werden ... © GEPA 29/36 Zuhause feierten die neu zusammengewürfelten Bullen von Peter Zeidler einen verdienten 2:0-Erfolg. Andreas Ulmer und Martin Hinteregger sorgten auch in Abwesenheit von Topscorer Jonatan Soriano für eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel in Schweden. © GEPA 30/36 Beim Rückspiel dauerte es genau 14 Minuten, bis Malmö das 0:2 wettmachte. Der Schock saß tief. Knapp vor der Pause gelang Malmö sogar der dritte Treffer, der schließlich die Fortsetzung von Salzburgs Champions-League-Fluch bedeuten sollte. © GEPA 31/36 Saison 2016/2017: Der Gegner in der zweiten Quali-Runde, der lettische Meister FK Liepaja, war für die Bullen kein Problem und auch in Runde drei folgte der Aufstieg gegen FK Partizani. Im Play-off wartete dann wieder einmal Dinamo Zagreb. © GEPA 32/36 In Zagreb erarbeitete sich Salzburg ein 1:1 und auch im Rückspiel führte man bis zur 87. Minute. Dann erzielte Zagreb den Ausgleich und in der Verlängerung auch noch den Siegtreffer. Für Salzburg sollte es auch im neunten Anlauf nicht klappen. © GEPA 33/36 Saison 2017/18: Gegen Hibernians aus Malta gab es in der zweiten Runde der CL-Quali keine Probleme, die Bullen gewannen beide Spiele souverän mit 3:0 und bekamen wie schon im Vorjahr ein kroatisches Team zugelost. © GEPA 34/36 Gegen HNK Rijeka lief es zu Beginn noch nicht nach Wunsch, Hee-Chan Hwang konnte den Rückstand aus der ersten Hälfte aber wettmachen, sodass es mit einem 1:1 nach Kroatien zum Rückspiel ging. © GEPA 35/36 Und auch dort trafen die Salzburger - das Problem: Der Schiedsrichter ließ gleich zwei Treffer nicht zählen. Wurde das erste Tor noch zurecht aberkannt, war es beim zweiten Treffer eine klare Fehlentscheidung. Das 0:0 war am Ende zum zehnten Mal zu wenig. © GEPA 36/36 Am Mittwoch wagt Salzburg den nächsten Versuch. Räumen die Salzburger in der 3. Runde Shkendija Tetovo aus dem Weg, wartet im Play-off der Sieger aus dem Duell Roter Stern Belgrad gegen Spartak Trnava. Wird der Fluch gebrochen?

FC Red Bull Salzburg - FC Shkendija Tetovo 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Dabbur (16./Foulelfmeter), 2:0 Dabbur (45.+3), 3:0 Samassekou (81./Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Junuzovic (83./Schwalbe, Foulspiel)

FC Salzburg gegen Shkendija: Die Begegnungen

Datum Heim Auswärts Uhrzeit/Ergebnis Mi.,08.08.2018 FC Salzburg Shkendija 2:0 Di.,14.08.2018 Shkendija FC Salzburg 20.15 Uhr

FC Red Bull Salzburg in der Champions League: Playoffs zur Gruppenphase