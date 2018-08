Nächste Offensivkraft: FK Austria Wien verpflichtet wohl Randy Montie

Die Austria bleibt weiter in ihrem Kaufrausch. Nach einem Bericht der tz holen die Veilchen den österreichisch-kamerunischen Staatsbürger Randy Montie von 1860 München heim.

Der 18-jährige Stürmer ist allerdings kein Unbekannter für aufmerksame österreichische Fußball-Experten: Montie lernte das Kicken in der Red-Bull-Salzburg-Akademie, wo er wohl schon den nunmehrigen Austria-Coach Thomas Letsch entzückte. Von Salzburg ging's für Montie zu 1860 München, dort konnte sich der U20-Teamspieler von Kamerun allerdings nicht ganz durchsetzen.

Laut dem Bericht soll Montie bei den Young Violets in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln, die Veilchen lassen sich das Stürmer-Talent 50.000 Euro kosten, wobei 1860 München an einem Weiterverkauf beteiligt sein soll. Auf eine offizielle Bestätigung wird noch gewartet, Montie wäre aber bereits der zwölfte Transfer, den die Favoritner in diesem Sommer tätigen.

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten