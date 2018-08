Red Bull Salzburg sichert sich wohl Super-Talent Erling Braut Haland

Red Bull Salzburg sichert sich wohl eines der größten Stürmer-Talente Europas. Laut dem norwegischen Medium TV2 wechselt der 18-jährige Erling Braut Haland zu den Bullen, wird aber für die laufenden Saison (endet mit Jahresende) zurück an seinen Stammklub Molde FK verliehen.

Halands Berater Jim Solbakken hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Spieler an Salzburg vermittelt. Unter anderem fanden Valon Berisha, Zymer Bytyqi, Havard Nielsen und Fredrik Gulbrandsen über ihn ihren Weg nach Österreich.

Der 18 Jahre alte Stürmer soll auch von Manchester United, Arsenal und Juventus umworben sein, Salzburg habe dem Youngster allerdings in ersten Gesprächen viel Einsatzzeiten versprochen. Der 191-Zentimeter-Hüne erzielte in der ersten norwegischen Liga acht Tore in 15 Spielen. In zwölf Spielen für Norwegens U19 und U18 traf er zwölf Mal.

Red Bull Salzburgs fixierte Transfers: Junuzovic, Todorovic und Co.

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Zlatko Junuzovic Mittelfeld Werder Bermen ablösefrei 30.06.2021 Jasper van der Werff Innenverteidiger FC St. Gallen 800.000 Euro 30.06.2022 Kilian Ludwig Außenverteidiger RB Leipzig ? 31.05.2022 Karim Adeyemi Angreifer SpVgg Unterhaching ? 31.05.2021 Jerome Onguene Innenverteidiger VfB Stuttgart ? 31.05.2022 Abdourahmane Barry Defensivallrounder Paris Saint-Germain ablösefrei 31.05.2023 Darko Todorovic Rechtsverteidiger Sloboda Tuzla ? 31. Mai 2023 Ousmane Diakite Mittelfeld Yeelen Olympique ? 31. Mai 2023

