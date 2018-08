Fabian Schubert wechselt vom SK Sturm Graz zu TSV Hartberg

Am Deadline Day tut sich auch noch was in der Steiermark: wie bereits seit längeren vermutet, wechselt SK-Sturm-Graz-Stürmer Fabian Schubert nach Hartberg. Das verkündet Sturm auf Twitter.

Der Vertrag des 23-Jährigen, der im Juli 2017 von der SV Ried nach Graz wechselte, wäre bei Sturm noch bis Sommer 2019 gelaufen.

In der Bundesliga-Mannschaft der Steirer spielt Schubert zwar keine Rolle, für die Regionalliga-Truppe des SK Sturm traf er jedoch in 20 Spielen zwölfmal. Für die Kampfmannschaft kam Schubert zehnmal zum Einsatz (2 Tore). Mit Emeka Eze, Philipp Hosiner und Markus Pink ist die Konkurrenz jedoch zu groß.

