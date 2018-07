Transferstopp bei Rapid - Fredy Bickel für keine Gespräche zu haben

CSL Live Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Live Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan Live AIK -

Kalmar Superliga FC Kopenhagen -

Aalborg Women's International Champions Cup NC Courage -

Lyon International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians J1 League Kobe -

Iwata Championship Derby County -

Leeds Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia

Der Transfersommer brachte ein großes Kommen und Gehen beim SK Rapid mit sich. Nun soll laut Fredy Bickel aber Schluss damit sein.

Der grün-weiße Sportchef schließt zumindest weitere Abgänge vorerst aus. Solange alle Mann an Bord bleiben, dürfte auch kein Bedarf mehr bestehen, neues Personal aufzunehmen.

Europa-League-Quali hat für Rapid Vorrang

"Wir wollen jetzt absolute Ruhe. Bis zum Ende der Europa-League-Qualifikation bin ich zu keinen Gesprächen bereit", teilte Bickel laut Krone seinen Spielern - und vor allem deren Agenten - mit. Dies sei von allen akzeptiert worden.

Etwaige Spekulationen und Gedanken zu bevorstehenden Wechseln sollen die Hütteldorfer nicht vom Ziel Europa-League-Gruppenphase ablenken. Stefan Schwab, Thomas Murg oder Boli Bolingoli stehen immer noch auf den Zetteln anderer Vereine und sorgen dafür, dass sich Bickel mit Anfragen konfrontiert sieht. Bis Gewissheit bezüglich der Europa League besteht, soll aber nichts mehr passieren.

Die 3. Runde der EL-Quali steigt am 9. und 16. August. Rapid muss zunächst auswärts antreten und trifft dabei auf Slovan Bratislava oder FC Balzan. Die favorisierte Slovan-Elf verlor das Hinspiel der 2. Runde auf Malta mit 1:2. Gelingt den Hütteldorfern der angepeilte Aufstieg, würden am 23. August und 30. August die Playoff-Spiele stattfinden. Der Transfersommer, das Fenster schließt am 31. August, wäre dann bereits so gut wie vorbei.

Guillemenot hat noch keine Freigabe

Apropos Transfer: Der letzte Neuzugang Jeremy Guillemenot, der zuletzt für die zweite Mannschaft des FC Barcelona auflief, wird zum Bundesligaauftakt bei der Admira (Sonntag, 17 Uhr, alle Infos zu Liveticker und TV-Übertragung) noch nicht mit von der Partie sein.

Wie Rapid bekanntgibt, traf die Freigabe des spanischen Verbandes bislang nicht ein. Diese wird in Hütteldorf aber in Bälde erwartet.

Die Neuzugänge des SK Rapid