Rapids Christoph Knasmüllner: "Die Mentalitätsfragen kann ich nicht mehr hören"

Ein ewiges Talent - das sahen viele Beobachter lange Zeit in Christoph Knasmüllner. In jungen Jahren wechselte der Wiener vom Austria-Nachwuchs in jenen des ruhmreichen FC Bayern. Über die zweite Mannschaft der Münchner kam er allerdings nicht hinaus.

Nach einem Intermezzo bei der Primavera von Inter Mailand kehrte er nach Bayern zurück und heuerte beim FC Ingolstadt an. Dort sollte Knasmüllner seiner Visitenkarte neben den großen Namen auch erstmals echte Erfahrung im Profifußball hinzufügen. Richtig glücklich wurde er bei den Schanzern aber auch nicht.

Mentalitästfrage auch von Trainer gestellt

Der Verdacht lag nahe, dass Knasmüllners Einstellung nicht so ausgeprägt sei, wie sein fußballerisches Talent. Ralph Hasenhüttl, der damals gerade seine Erfolgsära beim FCI begonnen hatte, meinte im Herbst 2013 etwa darauf angesprochen, dass Knasmüllner unter ihm noch keine Minute zum Einsatz gekommen war: "Knasi ist ein hervorragender Fußballer, hat aber diese Mentalität, gegen den Ball zu arbeiten, noch nicht verinnerlicht."

Nach drei Saisonen, in denen er nur 22 Mal für Ingolstadts Profis zum Einsatz kam, schrieben viele Knasmüllner bereits ab und trauten ihm keine große Karriere mehr zu. Der Wechsel zur Admira erwies sich aber als goldrichtig. In der Südstadt schaffte er endlich den ersehnten Durchbruch, wurde zum Leistungsträger und wechselte vergangenen Winter zum FC Barnsley in die Championship. Die Kritiker wurden allerdings wieder auf den Plan gerufen, als sich Knasmüllner in England nicht durchsetzen konnte und nur auf drei Spiele kam.

Knasmüllner: "Lasst mich auf dem Platz antworten"

"Es hätte auch gut gehen können", betont Knasmüllner gegenüber der Krone, dass er sein Engagement auf der Insel nicht bereut. "Die Erfahrung war toll." Nun will Knasmüllner es als neuer Spielmacher des SK Rapid aber allen Kritikern zeigen und beweisen, dass er auch bei einem großen Klub bestehen kann. "Warum soll es für mich nicht noch besser klappen als bei der Admira?", meint Knasmüllner zuversichtlich.

Dass er sich früher zu viel auf sein Talent verlassen hat, streitet er nicht ab. "Aber die Mentalitätsfragen kann ich nicht mehr hören", so Knasmüllner, der ergänzt: "Lasst mich auf dem Platz antworten. Ich weiß, was ich will."

Den ersten Beweis kann der 26-Jährige am Sonntag zum Bundesligaauftakt ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub antreten. Um 17 Uhr gastiert Rapid bei der Admira. Hier gibt es alle Infos zum Liveticker und der TV-Übertragung.

Dabei warnt der Ex-Südstädter vor seinen ehemaligen Kollegen und Coach Ernst Baumeister. "Die Admira darf man nie unterschätzen. Baumeister schüttelt sicher was aus dem Ärmel. Wir müssen draufgehen, als wäre es Barcelona", weiß Knasmüllner.

Christoph Knasmüllners Statistiken