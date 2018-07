SK-Rapid-Wien-Neuzugang Jeremy Guillemenot: "Will länger hier bleiben"

Matchroom Boxing Sa ab 19:00 Whyte vs. Parker: Der Boxen-Kracher im Livestream J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Club Friendlies Lyon -

VfL Wolfsburg International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona -

Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar Superliga FC Kopenhagen -

Aalborg International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians

Nach dem Abgang von Giorgi Kvilitaia zu KAA Gent verpflichtete der SK Rapid Wien einen vielversprechenden Namen: der 20-jährige Offensiv-Allrounder Jeremy Guillemenot kam vorerst für ein Jahr vom FC Barcelona und hat große Ziele in Hütteldorf.

Eingelebt hat sich Guillemenot bereits ganz gut in Wien, wie er Sky verrät: "Die Sprache ist noch ein bisschen kompliziert, aber Boli Bolingoli erleichtert mir den Einstieg sehr. Mit Boli gab es schon viel zu lachen." Viel zu lachen soll auch Rapid bald an Guillemenot haben. Das Sturm-Talent will sich "als Verstärkung etablieren" und "zeigen, dass ich länger als ein Jahr hier bleiben kann."

Zwar sei es natürlich nicht leicht gewesen, den FC Barcelona zu verlassen, dennoch will Guillemenot Spielpraxis sammeln. Viele Vereine seien hinter ihm her gewesen, Rapid bekam schlussendlich den Zuschlag: "Rapid hat mir ein gutes Gefühl gegeben, man hat sich sehr um mich bemüht. Wir wollen in die Europa League." Auch physisch scheint der Schweizer bereit zu sein: "Es war sehr wichtig, sofort ins Mannschaftstraining einzusteigen."

Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel scheint ebenso überzeugt von der Kombination des helvetischen Stürmers und dem österreichischen Rekordmeister: "Ich freue mich sehr, dass er sich zu einem Wechsel nach Hütteldorf entschieden hat, denn gerade in der Schweiz hätte er viele Optionen gehabt."

SK Rapid Wien: Die fixen Neuzugänge mit Knasmüllner, Alar und Potzmann