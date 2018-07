Offiziell: Ex-Barcelona-Stürmer Jeremy Guillemenot wechselt zum SK Rapid

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Live Leicester -

Neuzugang beim SK Rapid: Der 20-jährige Schweizer Jeremy Guillemenot wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Barcelona nach Hütteldorf. Das vermeldete Rapid am Mittwoch.

Der Stürmer wird für vorerst eine Saison verpflichtet, es besteht aber die Möglichkeit auf ein längerfristiges Engagement des helvetischen Angreifers, der auf zahlreiche Einsätze in diversen Schweizer Nachwuchsnationalteams zurückblicken kann.

Über die Ablösemodalitäten und weiteren Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart. "Jeremy ist ein Spieler, den ich schon seit frühester Jugend verfolge und der ein großartiges Potenzial mitbringt. Er ist wahrscheinlich etwas zu früh zu einem solch großen Klub wie dem FC Barcelona gewechselt, kann aber nun bei uns sicher neu durchstarten und eine echte Verstärkung sein", weiß Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel. "Ich freue mich sehr, dass er sich zu einem Wechsel nach Hütteldorf entschieden hat, denn gerade in der Schweiz hätte er viele Optionen gehabt."

Guillemenot absolvierte bereits alle Tests in Wien und wird umgehend am Mannschaftstraining teilnehmen. "Ich freue mich sehr, künftig bei diesem Klub mit großer Geschichte spielen zu dürfen. Ich war bereits einige Tage zu diversen Tests hier und empfinde den Verein als große Familie", so Guillemenot. "Rapid spielt regelmäßig international und hat auch national sehr ambitionierte Ziele, mit denen ich mit sehr gut identifizieren kann. Wien ist zudem eine wunderschöne Stadt, der Klub kann auf eine große Fangemeinde setzen. Ich habe mir in den letzten Tagen einige Video angeschaut und bin von der Stimmung sehr beeindruckt. 20.000 Zuschauer pro Heimspiel sind schon sehr bemerkenswert."

SK Rapid Wien: Die fixen Neuzugänge mit Knasmüllner, Alar und Potzmann