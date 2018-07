Deni Alar erklärt seinen Wechsel zu Rapid Wien

US Darts Masters Fr 06.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Uruguay -

Jetzt ist es fix. Nach zwei Jahren kehrt ÖFB-Teamstürmer Deni Alar mit sofortiger Wirkung zum SK Rapid zurück. Die Hütteldorfer aktivierten die Ausstiegsklausel (rund 600.000 Euro) in Alars Vertrag und eisten ihn damit von Sturm Graz los. Der 28-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2022.

"Ich hätte noch vor wenigen Tagen nie und nimmer damit gerechnet, die Chance auf einen Transfer zu Rapid zu erhalten, sonst hätte ich auch einige Fragen in diversen Interviews anders beantwortet. Wie viele wissen, wollte ich vor zwei Jahren schon beweisen, dass ich weiter in den grün-weißen Kader gehöre, damals wurde mein Vertrag aber leider nicht verlängert", erklärt Alar in einer Rapid-Aussendung den Transfer.

"Schlussendlich war aber auch mir damals klar, dass es wohl besser ist, bei einem anderen Klub meine Chance zu suchen. Daher möchte ich dem SK Sturm Graz für die letzten zwei wirklich überragenden Jahre danken. Der Klub hat mir die Chance geboten, mich zu beweisen und ich bin stolz, was ich gemeinsam mit meinen Mitspielern in meiner steirischen Heimat erreichen konnte. Mir ist bewusst, dass viele Sturm-Fans von meiner Entscheidung überrascht sind und diese auch nicht gutheißen, aber ich möchte beim SK Rapid unbedingt beweisen, dass ich vor zwei Jahren nicht abgegeben werden sollte und will auch mit Grün-Weiß so rasch wie möglich einen Titel erreichen."

Bei Sturm zeigte man sich wenig überraschend nicht ganz so glücklich. Dementsprechend knapp fällt die Aussendung der Steirer aus. "Das was in den letzten Wochen auf dem österreichischen Transfermarkt passiert ist, sagt viel über die Qualität der Arbeit des SK Sturm aus. Es spiegelt aber auch gut die derzeitige Personalpolitik der Wiener Vereine und zum Teil die Werte der heutigen Gesellschaft wider", sagt Geschäftsführer Günter Kreissl.

SK Rapid Wien: Die fixen Neuzugänge