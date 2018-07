LASK will Saisonauftakt-Serie von Red Bull Salzburg beenden

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense

Seit Salzburg 2005 erstmals unter dem neuen Vereinsnamen Red Bull in die heimische Bundesliga eingriffen und diese in eindrucksvoller Weise aufgemischt hat (u.a. neun Meistertitel), hat der Club zum Saisonstart daheim noch keinen Punkt abgegeben: Altach (4:1), Mattersburg (6:0), die Austria (2:1 und 2:0) und als bisher letztes "Opfer" Rapid (6:1/2014) wurden überwiegend klar abgefertigt.

Am Sonntag (17.00 Uhr) gastiert nun der LASK in der ersten Runde der 45. Bundesliga-Saison in der Arena in Wals-Siezenheim und könnte die Serie des Abonnementmeisters beenden, wenn man die Matches der Oberösterreicher in Salzburg in jüngerer Zeit als Maßstab nimmt.

Denn der LASK ist in Salzburg in der Liga seit vier Spielen ungeschlagen und hat bei einem Sieg (1:0 am 1. April 2011) und drei Remis (zweimal 0:0 und einmal 1:1) auch nur ein einziges Tor kassiert.

Red Bull Salzburg: Starker Bundesliga-Start

Die Gesamtausbeute der "Bullen" in der Startrunde in 13 Saisonen lässt sich mit neun Siegen, einem Remis und drei Niederlagen auch sehen. In der vergangenen Saison startete der Champion mit einem 2:0 in Wolfsberg, holte in den nächsten vier Runden zehn Punkte, ehe es mit dem 0:1 in Graz (6. Runde) die erste von insgesamt nur drei Saison-Niederlagen setzte.

2014/15 blieben die Salzburger zum Auftakt sechs Spiele in Folge (29:1 Tore) und davor 2013/14 sogar 14 Runden ohne Niederlage, ehe die Admira in der BSFZ-Arena mit einem 3:1 die Bundesliga-Rekordserie der Bullen von saisonübergreifend 33 ungeschlagenen Spielen (21 Siege, 12 Remis) beendete.

Red Bull Salzburg: Die fixierten Neuzugänge