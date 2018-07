Olympique Lyon beobachtet Diadie Samassekou von Red Bull Salzburg

International Champions Cup Live Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Napoli International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus

Olympique Lyon hat ein Auge auf einen Kicker aus der österreichischen Bundesliga geworfen. Die Franzosen sollen an Diadie Samassekou vom FC Red Bull Salzburg interessiert sein.

Wie die französische L'Equipe berichtet, ist der Verein aus der Ligue 1 auf der Suche nach Verstärkung für das defensive Mittelfeld. Mit Lucas Tousart hat Lyon zwar einen starken Sechser in den eigenen Reihen, doch Samassekou soll für mehr Tiefe im Kader sorgen.

Der 22-Jährige steht in Salzburg noch bis Sommer 2019 unter Vertrag und konnte sich in der vergangen Saison vor allem in der UEFA Europa League ins Rampenlicht spielen.

Der Mann aus Mali, der vor drei Jahren zum FC Liefering nach Österreich wechselte, stand in der abgelaufenen Spielzeit in 50 Pflichtspielen auf dem Platz. Beim souveränen 6:0-Sieg in der ersten Runde des ÖFB-Cups am Sonntag beim ASKÖ Oedt spielte Samassekou durch.

Diese Spieler verlassen die roten Bullen