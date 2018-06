TSV Hartberg leiht Michael Blauensteiner von der Wiener Austria aus

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Der TSV Hartberg bastelt weiter an der Mannschaft für die kommende Bundesliga-Saison. Der Aufsteiger leiht Michael Blauensteiner von der Wiener Austria für ein Jahr aus.

Der 23-jährige Defensiv-Allrounder absolvierte vergangene Saison neben einem UEFA-Europa-League-Spiel auch zehn Partien in der Bundesliga und kam 24-mal in der Regionalliga Ost bei den nunmehrigen Young Violets zum Einsatz, wo er fünf Treffer verbuchen konnte.

"Michael ist einer unserer Perspektivspieler und wir sind nach wie vor überzeugt von ihm. Wir werden ihn in Hartberg weiter genau beobachten und hoffen, dass er dort so viel Spielpraxis wie möglich in der Bundesliga sammeln kann", so der Technische Direktor der Austria Ralf Muhr.

FAK: Diese Spieler verlassen die Wiener Austria