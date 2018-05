Medien: Amadou Haidaras Transfer von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig fix

NBA So 27.05. Rockets vs. Golden State: Kickt Houston GSW raus? Championship Live Aston Villa -

Lange wurde darüber spekuliert, nun ist es laut Informationen der Bild Zeitung beschlossene Sache: Amadou Haidara tritt die Nachfolge von Naby Keita an und wechselt von Red Bull Salzburg zum Schwestern-Klub RB Leipzig.

Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler aus Mali spielte sich mit enorm starken Leistungen in der Europa League in die Notizblöcke von Scouts aus aller Welt. In der Liga sammelte Haidara in 30 Spielen elf Scorerpunkte. Sein Wechsel nach Leipzig soll laut Bild nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen die Austria verkündet werden.

Salzburg verpflichtete Haidara im Sommer 2016 aus der JMG Academy Bamako und wurde über Liefering behutsam herangeführt. Ein Wechsel von Trainer Marco Rose nach Leipzig soll übrigens beinahe ausgeschlossen sein, Rose will seinen bis 2019 laufenden Vertrag in Salzburg erfüllen.

Amadou Haidara: Leistungsdaten der Saison 2017/2018