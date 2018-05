Kein ÖFB-Rücktritt: Marc Janko in "regem Austausch mit Franco Foda"

NBA So 27.05. Rockets vs. Golden State: Kickt Houston GSW raus? Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Bari -

Cittadella Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan

Das Thema Nationalteam ist für Marc Janko noch nicht abgeschlossen, auch wenn der 34-Jährige Angreifer aktuell nicht im Kader von Teamchef Franco Foda aufscheint.

"Ich stehe mit Franco Foda in regem Austausch", meint Janko in der Krone. Offiziell wird der Lugano-Legionär beim ÖFB noch als verletzt geführt, ob er trotz des Umbruchs beim Nationalteam noch immer ein ernsthafter Kandidat ist, wird sich zeigen. Janko selbst steht jedenfalls bereit. "Er weiß, dass er immer auf mich zählen kann", sagt er über Foda.

Kein offizieller Rücktritt

Aber auch wenn eine Einladung ausbleiben sollte, bleibt Janko bei seiner Entscheidung, keinen großen Abschied aus dem ÖFB-Team zu zelebrieren. "Nein, ich will das Thema anders schließen, es ist ein schleichender Rückzug", so Janko. "Das ist der Lauf der Zeit, andere kommen nach. Das ist gut so. Aber ich sehe es immer als Ehre, für Österreich zu spielen."

Der ÖFB-Kader für die Länderspiele gegen Russland, Deutschland und Brasilien: