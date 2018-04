BVB-Trainerfrage: Dortmund hat wohl Marco Rose von Red Bull Salzburg im Visier

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Premier League West Ham -

Red Bull Salzburg eilt nicht nur in der Liga zum fünften Meistertitel in Folge sondern sorgt auch in der Europa League für Furore. Doch der Erfolg bringt auch seine Schattenseiten mit sich, denn neben zahlreichen Spielern hat nun ein Top-Klub auch Trainer Marco Rose ins Visier genommen.

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, steht der Bullen-Erfolgscoach auf der Wunschliste von Borussia Dortmund. Der BVB hat bekanntlich schon Erfahrung mit dem 41-Jährigen gemacht, scheiterten die Deutschen doch im Europa-League-Achtelfinale sensationell an den Salzburgern.

Der BVB, wo der Abschied von Peter Stöger nach Saisonende mit der 0:2-Niederlage im Revierderby gegen Schalke 04 immer konkreter wird, will Rose mit einem lukrativen Angebot von einem Wechsel nach Dortmund überzeugen.

Doch nicht nur die Dortmunder sollen Rose auf dem Zettel haben. Auch bei Eintracht Frankfurt, wo man auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Bayern wechselnden Niko Kovac ist, soll sein Name schon gefallen sein. Auch mit RB Leizpig wurde Rose schon in Verbindung gebracht.

BVB-Gerüchte? Marco Rose soll bei Salzburg verlängern

In Salzburg versucht man indes, der immer heftiger brodelnden Gerüchteküche den Garaus zu machen und vorzeitig mit Rose zu verlängern.

"Wir sind in ständigem Kontakt. Aber es ist schon klar, dass, wenn wir immer wieder solche Ausrufezeichen wie gegen Lazio setzen, der Trainer und die Spieler das Interesse von Klubs aus den europäischen Top-Ligen wecken. Wir wissen alle nicht, was in der Zukunft passiert", muss Sportdirektor Christoph Freund allerdings zugeben.

© GEPA

Der Weg von Red Bull Salzburg ins Europa-League-Halbfinale