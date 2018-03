Rapid Wien blamiert sich bei Test gegen Wiener Neustadt

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Live Russland -

Der SK Rapid Wien nutzte die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den Erste-Liga-Klub Wiener Neustadt. Dabei mussten sich die Hütteldorfer mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Rapid war gegen den Tabellen-Zweiten der Erste Liga zwar feldüberlegen, konnte diese Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen.

So gingen die Niederösterreicher in der 22. Minute durch einen Kopfballtreffer von Alberto Prada mit 1:0 in Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand.

Stefan Schwab spielt von Beginn an

Bei den Wienern durfte Kapitän Stefan Schwab nach seiner Verletzung wieder einmal von Anfang an spielen, ÖFB-Teamspieler Louis Schaub sowie der georgische Nationalspieler Giorgi Kvilitaia fehlten.

Rapid-Startaufstellung: Knoflach; Pavelic, Sonnleitner, Dibon, Kuen; Auer, Schwab; Thurnwald, Murg, Schobesberger; Joelinton;

Ersatzspieler: Bank: N. Hedl (ab 80.), Mocinic (ab 46.), M. Hofmann (ab 46.), Berisha (ab 46.), S. Hofmann (ab 46.), Bolingoli (ab 46.), Küssler (ab 78.).

