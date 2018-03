SK Rapid Wien: Peter Pacult teilt eine kuriose Anekdote über Stefan Maierhofer

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos

Der Fußball schreibt manchmal kuriose Geschichten. Im Zentrum einer solchen: Stefan Maierhofer. Im Jänner 2008 lotste Peter Pacult den baumlangen Stürmer von Greuther Fürth leihweise zum SK Rapid. Im Sommer machten die Hütteldorfer den Deal für kolportierte 450.000 Euro perfekt. Ein Transfer, der sich auszahlen sollte: 38 Tore erzielte Maierhofer in 60 Spielen für die Grün-Weißen.

Im Gespräch mit laola1 teilt Pacult nun eine bemerkenswerte Anekdote über den heute 35-Jährigen während seiner Zeit beim FC Bayern München. "Er wurde in dem Sinn nicht unbedingt als richtiger Fußballer anerkannt", erinnert sich Pacult.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich habe mich dann aber bei Felix Magath erkundigt. Dem hat Uli Hoeneß gedroht, dass er seinen Job los ist, wenn er Maierhofer noch einmal mitnimmt - diese Aussage gibt es nämlich auch. Er hat nämlich sogar zwei Profi-Einsätze beim FC Bayern", sagt Pacult. "Aber seine Art und Weise, wie er zu Bayern gekommen ist - er hat sich selber gekümmert, er wollte diesen Weg und ist diesen gegangen, er hat sogar Vereine angeschrieben. Wie er dann zu Rapid gekommen ist, hat man schon gesehen, dass er einen Schmäh hat, auch wenn er nicht der brillante Fußballer ist."

"Das habe ich ihm nicht sagen können"

Nach seiner Leihe wollte Maierhofer eigentlich zu Greuther Fürth zurückkehren, mit den Deutschen Bundesliga spielen. "Ich habe ihn gegen Ende der Saison nach der Zukunft gefragt und er hat mir allen Ernstes gesagt, dass er zu Greuther Fürth zurückgeht, wenn sie aufsteigen, weil dann spielen wir in der Bundesliga. Er hat aber nicht gewusst, dass ich schon mit Präsident Hack alles geklärt hatte und Trainer Labbadia sagte: "Wenn wir aufsteigen, ist Maierhofer Stürmer Nummer 5, sollten wir ihn nicht loskriegen, weil er hat noch Vertrag."

Pacult weiter: "Aber das habe ich ihm zu dem Zeitpunkt nicht sagen können, dass er gar kein Thema mehr bei Fürth ist. Weil bei uns hat er gerade den Aufschwung gehabt - zwischen dem Sturm- und Austria-Spiel. Von seiner Euphorie her hätte ich viel zerstört, deshalb habe ich ihn weiterhin in dem Glauben gelassen. Aber alleine der Gedanke, dass einer, der ihm Herbst auf der Tribüne gesessen ist, sagt, "dann spiele ich in der Bundesliga", hat mir schon zu denken gegeben."

Die Bundesliga Tabelle